Wünsdorf: Kerstin Seltmann in der Neuen Galerie

Kerstin Seltmann vermittelt den Eindruck eines zufriedenen Menschen. Sie scheint ihren Modus Operandi gefunden zu haben, mit den Unwägbarkeiten und Härten, die das Künstlerleben, der Alltag auf dem Brandenburger Land nahe Baruth, das Hausbesitzerdasein – „jedes Dach ein Problem!“ – mit sich bringen, klarzukommen. Und trotzdem zu lächeln, denn das tut sie gern und oft. Ihre Bilder und Zeichnungen fordern auch dem Betrachter manches Lächeln ab, doch meist folgt dann ein Fragezeichen über dessen Kopf.

Manche Werke begleiten und beschäftigen sie sehr lange

„Nichts kommt so einfach daher, man muss sich darauf einlassen“, beschrieb es Laudatorin Petra Lange zur Eröffnung der jüngsten Ausstellung Seltmanns „Natürlich“, die zurzeit in Wünsdorf läuft, trefflich. Man lässt sich gern ein: Kerstin Seltmanns Kunst scheint fast mühe- und schwerelos auf die Untergründe gekommen, fantasievoll, oft faszinierend farbenfroh, und immer gibt es viel mehr zu entdecken, als zuerst geahnt.

Natürlich ist es nicht so einfach, wie es aussieht: Es kommt schon mal vor, dass ein Werk die Künstlerin 20 Jahre begleitet, zeitweise in ihrem Blickfeld, dann auch mal weggestellt. Und dann kommt dieser Punkt: „Jetzt ist es fertig!“. Sie finde das selbst komisch, aber plötzlich signalisiere ihr der Kopf den Schlusspunkt.

Künstlerin Kerstin Seltmann aus Kemlitz in ihrer Ausstellung in der Neuen Galerie in Wünsdorf. Quelle: Andrea von Fournier

Ihre großformatigen Gemälde „selfi 1 und 2“ offenbaren einen Menschen, dem wir an seiner Ateliertür nicht begegnen. Derb, müde, gespalten, den Kopf voll. Ist das die fröhliche, energische Person, die sich hier ihren Lebenstraum erfüllt und andere um sich herum miteinbezieht, ansprechen und begeistern will? Auch hier bringt es Laudatorin Petra Lange auf den Punkt und erklärt, dass Kerstin Seltmanns Arbeiten sich in erster Linie an deren innigsten Beziehungen zur Natur orientieren, jedoch nie das Abbild ihrer Wahrnehmung seien, sondern erst nach Reflexion der Künstlerin entstünden.

Ursprünglich kommt Kerstin Seltmann aus Berlin

Kerstin Seltmann, Jahrgang 1961, sagt von sich: „Diese Arbeit ist mein Lebenselixier, ich kann gar nicht anders!“ Zum schöpferischen Tun mag sie es gern ruhig. Außerhalb möchte sie Räume teilen, alles beleben. Daran arbeitet sie Schritt für Schritt. Ihr Atelier befindet sich in Kemlitz bei Baruth, wo sie seit 1998 auf einem Vierseithof auch ihren neuen Lebensmittelpunkt gestaltet. Die gebürtige Berlinerin wollte als Jugendliche einen künstlerischen Beruf erlernen, die Aufnahme eines Maskenbildner-Studiums in Dresden spiegelt das. Doch Alltag und Lebensumstände wollten es anders.

Bildbetrachtungen faszinierten sie, Zeichnen war schon in frühen Jahren ihre Leidenschaft: „Ich wollte etwas auf einer Fläche kreieren, ich wollte dahin!“, beschreibt sie rückblickend, was sie inzwischen praktiziert. Die Eltern, beide Leistungssportler, hätten ihre Tochter gern auf diesem Feld gesehen. Doch besonders ihre Mutter erkannte Kerstins Neigungen und schenkte der Heranwachsenden Kunstbücher. Anfang, Mitte der 1980er Jahre machte sie sich auf den Weg, „etwas auf einer Fläche“ zu kreieren. Sie lernte mit und von Künstlerkollegen, besuchte Ausstellungen, malte wie verrückt. Es waren ausgefüllte Tage in einem aufbegehrenden Ostberlin, das damals bereits eine Kunst- und Künstlerspezifik hatte.

Blick in die Ausstellung. Quelle: Andrea von Fournier

1987 wurde sie unter Mentorenschaft von Horst Zickelbein in den Verband Bildender Künstler Berlin aufgenommen und machte sich als Malerin selbstständig. „Ich war so stolz und glücklich“, erinnert sie sich. Stipendien, Wettbewerbe und Ausstellungen markieren ihren beruflichen Weg seit der Wende. Projektarbeiten, Lehraufträge und Workshops kamen hinzu. Wie die meisten Künstler musste auch Kerstin Seltmann hart arbeiten, um mit ihrer Kunst zu überleben.

Vor allem der häufige Wechsel von Wohnung und Atelier aufgrund der ungebremsten Mietentwicklung in der Hauptstadt machte ihr zu schaffen. Nach mehrmaligem Umzug wurde endlich in etwas Eigenes investiert. Der Vierseithof am charmanten Kemlitzer Dorfanger ist nun ihr Zuhause, gemeinsam mit Partner, Katze und Hunden. „Wenn das große Tor geschlossen ist, fühle ich mich wie auf einer Burg“, sagt sie. Dann hat sie alle Ruhe der Welt zum Arbeiten.

Anderentags öffnet sie das Tor, lädt ins alte Spritzenhaus, in dem nun gelegentlich Kunst ausgestellt, von Freunden gelesen und musiziert wird. Kerstin Seltmann bedient sich am liebsten trockener Untergründe wie festes Papier, Pappe oder Leinwand. Neuerdings auch gern Transparentpapier, wovon jeder sich in der Wünsdorfer Schau überzeugen kann.

Sie arbeitet gerne am Vormittag

Sie nutzt Mischtechnik, selten Öl, meist Acryl, das sie fast immer selbst abreibt, Aquarellfarbe, aber auch Pastell oder Tusche. Sie malt stehend, gern an der Wand und am Vormittag. Nicht zu früh, weil sie sich da am besten konzentrieren kann. Denn die Arbeit ist eine ernste Sache. Ein Kollege meinte mal flapsig, er gehe jetzt „tuschen“. Das traf ihren Humor und sie übernahm die Wendung, denn das entmystifiziere den Schaffensprozess irgendwie. In den Bildern der Künstlerin fallen vielfach zarte Linien auf, die interessant sind und manchmal wie nicht wegradierte Hilfslinien wirken.

Doch weit gefehlt: Es sind für sie nicht sichtbare Verbindungen, Vernetzungen in der Natur, ob mit oder ohne Menschen. Alles steht miteinander in Zusammenhang. Sie demontiert Organisches, um es anders zusammenzusetzen. „Damit schöpft sie Neues, Einzigartiges, und nur Natur und Kunst sind dazu fähig“, sagt Petra Lange. Kerstin Seltmann möchte dem Betrachter die Möglichkeit geben, auch Stoffe, Untergründe zu erleben. Wird die Eingangstür zur Wünsdorfer Schau durchschritten, liegt linker Hand ein „faltplan“ (2005) auf dem Boden.

In Mischtechnik im Format 2,50 mal 3,55 Meter entstanden, kann der Betrachter visuell durch’s Grün stapfen und dabei Häuser, Pilze, Fuchs und Hase treffen. Ihre neue Heimat ist vielfach Thema ihrer Arbeiten, auch wenn der Verkauf ihrer Kunst hier schwer ist. Ausstellungen in ganz Deutschland, Belgien, Schweiz, Skandinavien, Frankreich und England sind meist einträglicher. Denn auch das gehört dazu: Ohne Verkauf keine neue Arbeit. In Wünsdorf sind ihre Werke ebenfalls zu erwerben.

Praktische Informationen

Die Ausstellung „Kerstin Seltmann: Natürlich“ ist bis zum 17. Oktober in der Neuen Galerie in Wünsdorf in der Gutenbergstraße 1 zu sehen. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Eine Finissage mit Künstlerin, Laudatorin und Filmemacherin Maxi Strauch ist in Planung.

Von Andrea von Fournier