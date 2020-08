Wünsdorf

Aufgrund unvorhergesehener Probleme auf der Baustelle für den Ersatzneubau einer Brücke über den Verbindungsgraben in Wünsdorf bleibt die Klausdorfer Straße weiterhin voll gesperrt – voraussichtlich bis zum 21. August. Davon betroffen sind der gesamte Verkehr und insbesondere die Linienbusse der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF), die ab Montag, dem 10. August, die Schüler zu den Schulen des Landkreises befördern.

VTF-Fahrgäste müssen an der Haltestelle Oberschule aussteigen

In Wünsdorf können die Haltestellen Adlershorststraße und Klausdorfer Straße nicht bedient werden. Die Kinder und alle anderen Fahrgäste, die normalerweise an diesen Haltestellen ein- beziehungsweise aussteigen, müssen die Haltestelle Oberschule in der Chausseestraße nutzen. „Wir bitten Sie zu beachten, dass dadurch ein längerer Fußweg nötig ist, bitte planen Sie mehr Zeit ein“, teilte die Verkehrsgesellschaft am Montag dazu mit. Für Rückfragen ist der Buseinsatz der VTF in Luckenwalde Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 03371/ 62 81 11 erreichbar, die ausgeschilderte Umleitung über die L 74, L 70, K 7226, Neuhof und B 96 bleibt bestehen.

