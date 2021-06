Wünsdorf: Mann wird im Streit verletzt

Wünsdorf

Ein 54-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt am Montagabend in Wünsdorf verletzt worden. Laut Aussagen der Polizei kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 54-Jährigen und einer unbekannten männlichen Person. Im weiteren Verlauf eskalierte die Auseinandersetzung aber. Der unbekannte Mann griff den 54-Jährigen mit einer Kopfnuss an. Dadurch wurde er verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die unbekannte Person verließ anschließend den Supermarkt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu dem Sachverhalt dauern weiter an.

Nun sucht die Polizeiinspektion Teltow-Fläming nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder den unbekannten Mann identifizieren können. Hinweise können unter der Telefonnummer 03371/ 6000 weitergegeben werden. Alternativ kann man auch das Hinweisformular der Polizei im Internet nutzen unter www.polizei.brandenburg.de.

Von MAZonline