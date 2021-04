Wünsdorf

Toni und Matti Sauer liegen sich in den Armen – die Brüder bekommen nach einem Jahr Kampf ihr Geld für Flugtickets zurück, die sie nie nutzen konnten. Anfang 2020 hatten sie sich einen Traum erfüllen und in die USA fliegen wollen, um einmal im Leben ihre Idole, die American-Football-Profis von den Seattle Seahawks zu erleben. Doch daraus wurde nichts, Corona bremste auch die beiden Wünsdorfer aus.

Mehr als 300 mal angerufen

Mehr als 1600 Euro hatten der Abiturient und der Krankenpfleger über den Reiseveranstalter Opodo bezahlt; gebucht waren zwei Hin- und zwei Rückflüge plus Nebenkosten bei Air Iceland. Toni Sauer versuchte alles, das Geld zurück zu bekommen: Fast täglich rief er bei Opodo an – mehr als 300 Mal -, „jeder Anruf ist bei Opodo im System registriert, das habe ich in diesem Jahr mitbekommen“, sagt er. Verbraucherschutz, Flightright, eine Firma, die Passagieren bei Rückerstattungen hilft – er versuchte alles; selbst Flightright strich irgendwann die Segel: mangelnde Aussicht auf Erfolg. Denn Opodo ist ein spanische Firma, und Airlines führen Rechtsstreits an ihrem Sitz, in diesem Fall in Island. Fachleute sagten der MAZ im September: Es kann auch am Abflugort gestritten werden, also Berlin.

Airline überwies, aber Toni Sauer kam nicht ans Geld

Anfang Februar überwies die Fluggesellschaft das Geld der Brüder an Opodo. Toni Sauer verzweifelte: Trotz aller Anrufe und Mails kam er nicht an das Geld. Jetzt sagt er: „Ich hatte etliche Medien angeschrieben, ab er nur die MAZ hat reagiert und uns durch dieses Jahr begleitet. Ohne diese Veröffentlichungen wär’ es wohl nicht mehr weiter gegangen.“

Bei seinem letzten Anruf sei er so wütend gewesen, dass er dem Opodo-Mitarbeiter erklärte, er werde selbst Sachbearbeiter bei der Firma und kümmere sich dann um den eigenen Fall; „das fanden sie nicht witzig“, so der 25-Jährige. Als die Staatsanwaltschaft Hamburg seine daraufhin erstattete Anzeige Ende März nicht weiterbearbeitete, sei für ihn klar gewesen: Das Geld ist endgültig weg. Umso größer die Freude jetzt.

Opodo entschuldigt sich

Opodo-Pressesprecherin Bettina Lemeßier schreibt: „Zunächst stimmt es mich traurig, dass die Kunden so viel Unannehmlichkeiten hatten. Ich kann mich nur entschuldigen.“ Die Pandemie habe viele eingespielte Prozesse lahm gelegt beziehungsweise durch unseren Vermittlungsstatus verlangsamt, so die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit in Hamburg in der deutschen Pressestelle von Opodo. Weiter heißt es in ihrer Mail, nach Rücksprache mit Kollegen in der Beschwerdeabteilung werde umgehend Kontakt mit dem Kunden aufgenommen. Abschließend steht der Satz: „Die Kunden erhalten so schnell es möglich ist, ihr Geld zurück. Der Fall sollte dann spätestens nächste Woche geklärt sein.“

Jetzt kann Toni Sauer an Hochzeitsreise denken

Eine Mail mit demselben Inhalt bekam auch Toni Sauer. Er sagt: „Ich habe natürlich sofort meinen Vater angerufen. Der meinte, ich soll erst mal abwarten, bis das Geld wirklich da ist...“ Doch nun, wo das Ersparte wieder da ist, habe er neue Pläne: „Meine Freundin und ich heiraten am 18. Juni in Zossen. Jetzt können wir dran denken, eine Hochzeitsreise zu planen.“ Sein Bruder Matti, der kurz vor den Abitur-Prüfungen steht, will mit der Rückerstattung anfangen, für ein eigenes Auto zu sparen.

Von Jutta Abromeit