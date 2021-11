Wünsdorf: Neue Ausstellung in der Neuen Galerie

Wünsdorf

Versuchsanordnung mit Stuhl: Detlef David steht im ersten Raum der Neuen Galerie in Wünsdorf und erzählt, was er sich dabei gedacht hat, einen Stuhl mit Regenschirm und alter Decke vom Ministerium für Staatssicherheit mitten hinein zu stellen. Er öffnet den Koffer, den ihm ein befreundeter Nachbar aus seinem Wohnort Gottsdorf gegeben hat. Prompt riecht es nach DDR. Wirklich.

Ein Koffer für die Schau in Wünsdorf

Noch ist der Koffer leer, doch wenn die Ausstellung am Samstag eröffnet, dann wird Detlef David ihn befüllt haben mit Dingen, die er mitnehmen würde, wenn er fliehen müsste und nicht mehr als ein Gepäckstück, eine Decke zum Wärmen und einen Schirm dabei haben könnte. Das und eben ein Stuhl sei das, was man brauche auf der Flucht, habe ihm eine alte Dame, die einmal in seinem Gottsdorfer „art(T)raum“ ausstellte, gesagt.

Seine Geburtsurkunde soll deshalb hinein, das symbolische letzte Hemd, Bücher wie Paul Watzlawicks „Die erfundene Wirklichkeit“, Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ oder das Tibetische Totenbuch. Außerdem zwei Pullover, die er von seinen Kindern bekommen hat. Detlef David überlegt noch. Leer bleiben wird der Koffer jedenfalls nicht.

Noch wird aufgebaut in der Neuen Galerie. Quelle: Karen Grunow

Herbst bedeutet in der Neuen Galerie eigentlich Akzente-Schau, Kunst und Kunsthandwerkliches in großer Zahl von vielen Künstlerinnen und Künstlern, Dinge für den Gabentisch zu Weihnachten. Diesmal nun wurde Detlef David angefragt, der selbst seit Jahren gewissermaßen kuratiert, der Kunsterzieher war, Dozent, Kursleiter, Referent am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, Keramiker ist und Kunst- und Integrativer Körperpsychotherapeut. Sich selbst bezeichnet er mittlerweile vor allem als Sozialplastiker und Raumpionier.

Damit hat er sich jetzt nicht selbst neu erfunden, sondern versucht, Begrifflichkeiten zu finden, die am ehesten umschreiben, was er seit Jahrzehnten macht: Da sein, wahrnehmen, hinterfragen, anregen, auch anecken, intervenieren, sammeln, reflektieren, Verantwortungen erkennen und annehmen, Neues denken, ästhetisch, philosophisch und zugleich eben ganz persönlich diese Welt erfahren. „Dinge in uns entstehen, weil sie einfach da sind“, sagt er.

Spannende Zusammenstellung in Wünsdorfs Neuer Galerie

Eine Einstellung, die er über viele Jahre weitergegeben hat als Pädagoge eines Keramik-Spezialkurses an der Volkshochschule an all jene, die nun mit ihm in Wünsdorf ausstellen: Christel Bartsch, Kerstin Butter, Renate Groche, Elvira Heinrich, Ilona Holz, Brigitte Hübner, Andrea Peters, Helga Runge, Günther Sauermann, Ramona Schröder und Christine Wettstein.

„Sie machen tolle Sachen“, begeistert Detlef David sich bei einem ersten Rundgang durch die Galerie. Noch steht einiges am Boden, aber Cordula Schmidt vom Amt für Bildung und Kultur des Landkreises Teltow-Fläming, der die Neue Galerie betreibt, rückt die Leiter hier hin, da hin, hämmert und schraubt. Schon ist gut zu erkennen, mit welcher Umsicht all die unterschiedlichen Werke, die Keramiken, die Grafiken zusammengestellt worden sind.

Ilona Holz schuf dieses Flügelwesen. Quelle: Karen Grunow

Es ist keine klassische Akzente-Schau, bei der alles erworben werden kann. Dennoch wird so einiges zum Verkauf angeboten und sicherlich auch Liebhaber finden. „Kunst angewandt – Kunst folgenlos“ hat Detlef David die Ausstellung übertitelt, denn seine Arbeiten seien für die Umwelt und alles, was eben in der Natur da sei, quasi folgenlos. Sie bleibt es aber natürlich nicht für den Betrachter.

Eingeladen hat er auch diejenigen, die für ihn selbst Lehrer waren. Dabei geht er weit zurück: Mit Hubert Globisch ist sein früherer Kunsterzieher von seiner Schule in Potsdam vertreten. Der bereits 2004 verstorbene Maler und Grafiker ist mit ausdrucksstarken (Stadt)Landschaften vertreten. Der in Schulzendorf wirkende Günter Böhme wurde David ebenfalls zum Lehrer. Von ihm werden vielschichtige Figurenbilder zu sehen sein.

Und dann ist da noch Ingo Scheller, der, sagt Detlef David, ihn gelehrt habe, Fragen zu stellen. Der in Schleswig-Holstein lebende Scheller hat einige „Zerspiegelungen“ geschickt, abstrakt wirkende Fotografien von Wasserbewegungen. Als Gäste dabei sind überdies Armgard und Manfred Stenzel, die besondere Lampen und vor allem ihre stets bei Akzente-Ausstellungen sehr gefragten Schmuckkreationen eingereicht haben.

Von Hubert Globisch wurde Detlef David schon als Jugendlicher geprägt. Einige Arbeiten des 2004 verstorbenen Potsdamer Künstlers werden nun in Wünsdorf gezeigt. Quelle: Karen Grunow

„Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihre Sinne, den Kopf und das Herz“ steht auf einem von Detlef David entworfenen Logo für „Künstlerische Intelligenzen“. Angeregt werden bei „Kunst angewandt – Kunst folgenlos“ definitiv alle drei.

Für Besucher der Vernissage am 6. November um 15 Uhr gelten die 3 Gs – geimpft, getestet oder genesen. Thomas Kumlehn wird in die Ausstellung einführen, für musikalische Stimmungsbilder „Über Liebe – Zorn – Fantasie“ sorgt Akkordeonistin Cathrin Pfeifer. Die Ausstellung ist dann bis zum 19. Dezember immer donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Karen Grunow