Wünsdorf: Neuer Döner-Imbiss an der Berliner Allee

Trotz oder wegen Corona – in Wünsdorf gibt es ein neues Lokal: Neco’s Grill. Den Schlangen vor der Tür nach zu urteilen, treffen die Betreiber mit ihrem Angebot ins Schwarze.

