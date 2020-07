Mit einer Reihe von Platzverweisen hat die Polizei in der Nacht auf Sonnabend einen illegalen „Rave“ mit rund 600 Teilnehmern in Wünsdorf aufgelöst. Allein per Bahn waren rund 300 junge Leute zu der Tanz-Party angereist, die in einem Keller auf einem ehemaligen Kasernengelände stattfand.