Wünsdorf

Durch Polizeibeamte wurde am Donnerstag in der Nacht ein Daimler in der Cottbuser Straße in Wünsdorf angehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen am Auto als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben waren. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei stellte die Nummernschilder sicher. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.

Von MAZonline