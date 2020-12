Wünsdorf

Ein unbekannter Mann soll mehrere tausend Euro unberechtigt vom Konto eines älteren Ehepaars in Zossen abgehoben haben. Eine Frau war zunächst durch ihre Hausbank über ungewöhnliche Abbuchungen informiert worden. Als sie die Abbuchungen genauer in Augenschein nahm, stellte sie fest, dass an mehreren Tagen im Mai 2020 Geld abgehoben wurde. Teils erfolgten die Abbuchungen mitten in der Nacht, sodass die Polizei wegen Betruges ermittelt. Überwachungsbilder eines Geldautomaten der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in der Berliner Allee in Zossen wurden von der Polizei gesichert. Darauf ist ein Mann zu sehen, der am 13. Mai gegen 3.50 Uhr Geld abhob. Die Polizei vermutet, dass der Täter unbemerkt die Daten der EC-Karte kopiert hat und nun eine Doublette verwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und Hinweisen. Wer den Mann auf dem Bild erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Tel.: 03371/ 60 00 zu melden. Alternativ kann auch das Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZonline