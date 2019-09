Wünsdorf

Eine Radfahrerin (24) ist am Sonntagnachmittag am Kreisel Waldesruh in Wünsdorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie war auf der Straße Waldesruh unterwegs, als ein Audi sie überholte. Als der Wagen auf gleicher Höhe war, zog sie plötzlich und offenbar ohne ein Handzeichen nach links und kollidierte mit dem Fahrzeug. Die 24-Jährige war offenbar durch Kopfhörer abgelenkt. Die Radfahrerin prallte mit dem Kopf in die Frontscheibe des Audi und fiel auf die Straße. Ein Rettungshubschrauber flog sie nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

Von MAZonline