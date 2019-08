Wünsdorf

Am 12. August werden die Bauarbeiten für die geplante Sanierung des Schulhofes der Erich-Kästner-Grundschule in Wünsdorf beginnen, darauf hat die Zossener Stadtverwaltung hingewiesen. Deswegen seien auch vorübergehend die Parkplätze vor dem Hortzugang nicht nutzbar. Dort erfolgt die erforderliche Baustelleneinrichtung.

Da es sich um eine Komplettsanierung des Schulhofes handelt, sollen die Bauarbeiten in zwei Abschnitte geteilt werden, so dass jeweils ein Teil des Areals von den Schulkindern genutzt werden kann. Geplant ist eine Neuaufteilung der Flächen in verschiedene Nutzungsbereiche, sowie die Ausstattung des Schulhofes mit neuen Spiel- und Freizeitgeräten. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so das Ziel der Verwaltung.

Kurz vor dem Abschluss steht laut der Stadt auch der zweite Bauabschnitt der Neugestaltung des Schulhofes der Glienicker Grundschule. Die Erdbauarbeiten für den neuen Spielplatzbereich sind fast fertig, die Spielgeräte sind bestellt. Da es allerdings derzeit recht lange Lieferzeiten gibt, rechnet die Stadt damit, dass die Spielgeräte erst im Laufe des Augusts eintreffen. Im April war der erste Bauabschnitt für den neuen Schulhof offiziell freigegeben worden.

Von MAZonline