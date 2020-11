Schulzendorf/Wünsdorf

„Impressionen aus Brandenburg“ ist der Titel einer Ausstellung in der Neuen Galerie Wünsdorf, die nach der coronabedingten Schließung des Ausstellungsortes jetzt im November voraussichtlich nun ab dem 5. Dezember geöffnet sein wird. Das Pleinair Berlin-Brandenburg, ein Zusammenschluss von Künstlern, die seit 2014 Landschaftssymposien organisieren, und deren Gäste zeigen Malerei, Keramik und Schmuck. Die drei Berliner Maler Diether Münchgesang, Marko Fenske, Nikolai Kraneis und der Dahmeländer Gerd Bandelow stehen hinter dem Pleinair Berlin-Brandenburg. Unter den Gästen ist der Schulzendorfer Günter Böhme.

Keramische Fliesen von Günter Böhme. Quelle: Privat

„Ich hatte mich schon länger beim Landkreis Teltow-Fläming interessiert gezeigt, Malerei auszustellen. Dann kam ein Anruf des Verantwortlichen, und ich wurde zu dieser Ausstellung eingeladen“, erzählt Günter Böhme. Um die Präsentation abwechslungsreicher zu gestalten, der Malerei eine weitere Ebene hinzuzufügen, wurde Böhme gebeten, seine Keramikköpfe zu präsentieren.

Der Künstler sieht sich in der Tradition der ostdeutschen Kunstschule

Böhmes Schaffen zeichnet sich durch eine große Vielseitigkeit aus. Er sieht sich in der Tradition der ostdeutschen Kunstschule. Das wird ebenfalls in seinen plastischen Arbeiten deutlich, auch wenn sie zum Teil expressiv geprägt sind. Es sind Köpfe und Figuren, die der Anatomie verpflichtet sind. Mit großer Sensibilität erforscht der Künstler die menschliche Natur, legt außergewöhnliche Charakteristika in die Gesichter und unterstreicht diese durch unterschiedliche Farbglasuren, Risse und Oberflächenstrukturen.

Diether Münchgesang gehört zu den Akteuren des Pleinairs. Quelle: Veranstalter

Die Köpfe stammen aus unterschiedlichen Schaffensperioden. Die gezeigten keramischen Fliesen mit den Gesichtern entstanden im vergangenen Jahr. „Jeder Kopf hat für sich ein Inneres und ein Äußeres. Manche Gesichter sind geteilt. Hat nicht jeder Mensch zwei Seiten?“, fragt Günter Böhme. Er betont, dass er immer roten Ton benutze, da dieser eine erdige Eigenständigkeit besitze. Der Künstler rollt das Material aus und formt es mit den Händen. „Wenn der Ton beim Brennen reißt, ist das für mich ein natürlicher Vorgang, der dem Kopf eine weitere Facette hinzufügt. Manchmal brenne ich bewusst bei höheren Temperaturen, um ein Craquelé in der Glasur zu erreichen oder eine Tropfenbildung“, erläutert der kreative Mann.

Die Ausstellung und ihre Künstler Die Ausstellung „Impressionen aus Brandenburg“ vereint Malerei, Keramik, Textilkunst und Schmuck. Die Idee zur Ausstellung fußt auf dem Pleinair Berlin-Brandenburg, das Diether Münchgesang, Marko Fenske und Nikolai Kraneis seit 2014 regelmäßig organisieren. Geplant ist derzeit, dass die Ausstellung vom 5. bis zum 20. Dezember gezeigt wird und dann noch mal vom 9. bis zum 31. Januar 2021. Geöffnet ist die Neue Galerie in der Gutenbergstraße 1 in Wünsdorf dann immer donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Diether Münchgesang, ein Berliner Künstler, hat an der Universität der Künste studiert und lange als Kunstpädagoge gearbeitet; nebenher immer viel gemalt. Er hat mehrfach in der Region ausgestellt. Marko Fenske, ebenfalls Berliner, hat nach einer Ausbildung zum Fotogravurzeichner Malerei in Como und Berlin-Weißensee studiert. Nikolai Kraneis aus Berlin findet seine Motive in der Natur und in Stadtlandschaften. Gerd Bandelow lebt in Gallun, er ist Grafiker und Zeichner und oft beim Plein­air dabei, er organisiert auch eigene Pleinairs. Günter Böhme aus Schulzendorf ist Grafiker, Maler und entwirft besondere keramische Arbeiten. Ellen Bode fertigt außergewöhnlichen Schmuck aus Papier. Die Berlinerin ist Buchbinder-Meisterin. Reinhard Lieckefett lebt am Schwielowsee und fertigt Keramiken. Hanna Lindenberg aus Ruhlsdorf designt Schmuck. Marion Marquardt ist ebenfalls mit Schmuckarbeiten in der Ausstellung vertreten. Beate Paulini ist Textilgestalterin in Bestensee. Seit 1990 arbeitet sie als freiberufliche Designerin. Hendrikje Zuschneid-Bertram lebt und arbeitet in Kolberg. Sie entwirft ungewöhnliche keramische Arbeiten.

Die Zeit während der Pandemie verbrachte der 79-Jährige, der zum Teil in Berlin lebt, meist in seinem Atelier in Schulzendorf. „Die Ruhephase im Frühjahr ermöglichte es mir, die Natur intensiver wahrzunehmen und die Stadt zu vernachlässigen. Für den künstlerischen Arbeitsprozess war diese erzwungene Konzentration dienlich. Während dieser Zeit sind viele Landschaftsbilder entstanden.“

Günter Böhme ist ein gut vernetzter Künstler

Günter Böhme betont, dass er sich auf die bevorstehende Gemeinschaftsausstellung in der Neuen Galerie in Wünsdorf sehr freue. Viele Galerien seien in diesem Jahr eher zurückhaltend, meint er. Die meisten der Mitausstellenden kennt der Schulzendorfer, der gut vernetzt ist, persönlich. 20 Jahre hat Günter Böhme als Kunstpädagoge gearbeitet – aus Überzeugung, wie er betont. Er hat an der Humboldt-Universität Berlin studiert. „Die Situation crashte an den Bildungsvorgaben für die Schüler. Es ging nur um die platte Ideologie und nicht darum, wie der individuelle, künstlerische Ausdruck zum Tragen kommen kann“, begründet er seine aktive Kündigung 1986.

Mit Unterstützung des Verbandes Bildender Künstler begann er am Institut für Lehrerbildung in Berlin als Dozent. Als das Institut Anfang der 1990er Jahre abgewickelt wurde, überlegte Böhme kurz, ob er freischaffend arbeiten solle. Dann entschied er sich aber für die Pädagogik, weil ihm der Kontakt mit jungen Menschen wichtig war. Bis zu seinem Ruhestand war er Fachleiter für Kunst am Coppi-Gymnasium in Berlin-Karlshorst. Günter Böhme hebt hervor, dass er seiner künstlerischen Arbeit immer nachgegangen sei, weil ohne eigenes kreatives Tun man keine Impulse weitergeben könne.

Von Heidrun Voigt