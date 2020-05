Mit einer bunten Steinschlange will die Corona-Hilfe Zossen Eltern und ihren Kindern ein Ausflugsziel in diesen Zeiten bieten. Die ersten bemalten Kiesel liegen nun zu Füßen der Orange-Familie im Kaiserwäldchen in Wünsdorf. Gleichzeitig unterstützt die Initiative mit ihrer Aktion örtliche Restaurants.