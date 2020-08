Wünsdorf

Der Architekturfotograf Swen Bernitz taucht seit 2018 bei Wettbewerben, auf Ausstellungen und im Internet auf. Ab diesem Zeitpunkt präsentiert er seine Arbeiten regelmäßig und in verschiedenen Ländern. So lag der Verdacht in der Luft, er hätte vor zwei Jahren sein Studium beendet und startete nun mit Volldampf die Karriere. Doch die hat der 1970 in Berlin Geborene und Aufgewachsene schon einmal gemacht, auf einem scheinbar völlig anderen Sektor.

Vom Wertpapierhändler zum Fotografen

Nachdem er sich 1987 trotz seines Kunstinteresses erfolglos in Leipzig für eine Grafik- und Buchkunstausbildung beworben und anschließend seinen Wehrdienst absolviert hatte, studierte er vier Semester BWL in Passau und hängte das Hauptstudium an der Berliner Freien Universität an. Zehn Jahre beschäftigte ihn der Wertpapierhandel bei einer Bank in Düsseldorf. 2004 wurde er Mitbegründer einer Beratungsgesellschaft auf dem Finanzsektor.

Swen Bernitz lebt in Wünsdorf. Quelle: Andrea von Fournier

Seine Arbeit versetzte ihn zeitlich und finanziell in die Lage, seinem in den 1990er Jahren erwachten Interesse für die Fotografie nachzugehen. Er besuchte Ausstellungen und Galerien und stieß auf „Ostfotos“. „Damals bestand an ostdeutscher Alltagsfotografie kaum Interesse und ich hatte ja einen starken biografischen Bezug dazu“, erläutert Swen Bernitz. Der Erwerb dieser Exponate, auch von namhaften Fotografen wie Helga Paris und anderen, sei zu dem Zeitpunkt finanziell noch sehr interessant gewesen.

Sammler von DDR-Alltagsfotografie

War es ab 2000 zunächst eher Sammlerleidenschaft, die ihn Bilder des ostdeutschen Fotorealismus zusammentragen ließ, dachte er später daran, selbst zu fotografieren. Dieser Schwenk vom Finanz- zum Kunstsektor schien ihm nicht abwegig: „Ich fühle mich extrem analytisch veranlagt, Mathematik und Finanzmarkt macht da natürlich Sinn“, erklärt er. Doch die Richtung der Fotografie, die er einschlug, eben auch: Architekturfotografie hat mit logischer Zergliederung zu tun, mit Ecken, Kanten und Winkeln, mit Perspektive, Technik, Design, Genauigkeit. Menschen könne er nicht fotografieren, sagt der Künstler. Er legte sich eine gute Kamera zu – digital mit Spiegelreflextechnik – und begann ab 2008 systematisch zu fotografieren.

In mehreren thematischen Projekten entstanden Serien, die Swen Bernitz ausstellen wollte. Von 2008 bis 2010 fotografierte er leerstehende Fahrzeughallen der ehemaligen sowjetischen Streitkräfte in der Region Teltow-Fläming. Auch solche in Wünsdorf, dem Ort, in dem er jetzt beheimatet ist. Bei seinen Fotos kam und kommt es ihm immer darauf an, dem Betrachter einen unverstellten und möglichst neuen Blick auf das Dargestellte zu vermitteln. Verfallen und leerstehend waren alle militärischen Garagen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, doch der Fotograf wollte keine extrem vermüllten oder von Vandalismus beschädigten Bauten zeigen, wie es sonst meist der Fall war.

Sein erstes Buch zeigte alte Fahrzeughallen

Bei der Suche nach Verlagen für seine Bilder stieß er auf die bekannten Barrieren. Fotobücher sind in der Herausgabe extrem teuer, und meist wird von den Kunstschaffenden ein Druckkostenzuschuss in nicht unerheblicher Höhe verlangt. Um den kommen nur namhafte Fotografen herum, von deren Veröffentlichung Gewinn erhofft wird. Also verlegte Swen Bernitz 2011 die „ Fahrzeughallen“ selbst.

Sein Ziel ist klar: Irgendwann will er, dass er mit seinem Namen die Türen von Galerien und Verlagen öffnen kann. Er hat keine Eile, arbeitet jedoch zielstrebig und effektiv, und der bisherige Erfolg gibt ihm Recht. Im Jahr 2018 fand der Wünsdorfer im Internet die Ausschreibung für den Europäischen Architekturfotografie-Preis 2019, an dem er sich gerade noch beteiligen konnte, bevor das Zeitfenster zufiel. Damals war Eile geboten. „Das Fotografieren machte mir Spaß, aber ich brauchte endlich Öffentlichkeit, Rückmeldung über die Qualität meiner Arbeit“, kommentiert er, warum er sich dem Vergleich mit anderen stellte.

Ausstellung in Frankfurt/Main, Veröffentlichung der Exponate im Katalog – das Ergebnis überraschte und motivierte ihn. Nicht den 1. Preis, sondern eine „Auszeichnung“ für seine Serie „Landmarken“, mit Erstaunen bei der Jury, dass solche Fotos von einem Autodidakten eingereicht wurden. 2018 meldete er ein Gewerbe an, keine freiberufliche Tätigkeit, „damit habe ich größere Spielräume für die Bandbreite meiner Tätigkeiten“. Inzwischen sind etliche Ausstellungen und Preise hinzugekommen.

Detaillierte Vorarbeit

Die meisten seiner Fotomotive findet Swen Bernitz im Internet. Wenn sie ihn gefesselt haben, entsteht das Bild bereits in seinem Kopf. Manchmal sind es Orte, die unendlich oft abgelichtet wurden. Wie die „Landmarken“, Kunst auf ehemaligen Abraumhalden im Ruhrgebiet. Tagsüber tummeln sich dort Menschenmassen. Bernitz wollte die Objekte anders: Nackt, menschenleer in ihrer Umgebung, mit einem bestimmten Lichteinfall. Zum Tetraeder in Bottrop beispielsweise reiste Swen Bernitz gegen 22 Uhr an. Er stellte das Stativ, ohne das er nie arbeitet, auf, richtete die Kamera aus, zehn Minuten später ging das Licht an der Installation wie erwartet an. Zweimal drückte der Fotograf auf den Auslöser und zog zufrieden wieder ab. Fertig war ein preisgekröntes Bild.

Zwei- bis fünfmal belichtet er ein Objekt, weil die detaillierte Vorarbeit bereits zuhause stattfand. Für Architekten und Bauherren bietet der Wünsdorfer Auftragsfotografie an. Auch dabei gilt, dass er nur das fotografiert, was ihn interessiert. Er möchte weiter ausstellen, sich für gute Galerien besser positionieren und Fotobücher machen. Swen Bernitz ist Mitglied des Verbandes Bildender Künstler Brandenburg. In seiner freien Zeit ist der Introvertierte gern mit dem Rad im Wald unterwegs, der an sein Haus grenzt. Er arbeitet im Garten oder ist mit dem Kanu auf dem Kleinen Wünsdorfer See anzutreffen. Zur Zeit ist Swen Bernitz übrigens auch vertreten in der Ausstellung zum Brandenburgischen Kunstpreis im Schloss Neuhardenberg.

Von Andrea von Fournier