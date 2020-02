Wünsdorf

Unbekannte bedienten sich in der Zeit zwischen letzten Freitag, dem 14. Februar, und Montag auf einer Baustelle am Bahnhof in Wünsdorf. Die unbekannten Diebe drangen gewaltsam auf das Gelände der Baustelle ein und entwendeten dort eine Tischkreissäge sowie ein Sandstrahlgerät. Der so entstandene Diebstahlschaden wird auf 5500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und sicherte am Tatort die Spuren der Diebe. Die Polizei sucht nun nach dem Diebesgut.

Von MAZonline