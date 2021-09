Wünsdorf

Insgesamt acht Wahlplakate beschmierte am Freitagnachmittag ein 60-Jähriger in der Berliner Allee in Wünsdorf mit Hakenkreuzen und entstellte die abgebildeten Personen mit Hitlerbart. Die aufgrund von Bürgerhinweisen eintreffenden Beamten stellten die Wahlplakate und den verwendeten Filzstift sicher. Die Abteilung Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von MAZonline