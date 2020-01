Waldstadt

Ein 37-jähriger Mann hat am Montagmorgen mit dem Hyundai seiner Frau alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hatte. Er kam von der Straße ab und fuhr das Auto auf einem Sandhaufen. Dann begab er sich zurück nach Hause. Dort fanden ihn die Polizeibeamten und stellten bei ihm annähernd drei Promille fest. Der Tatverdächtige stritt zwar ab gefahren zu sein, jedoch wiesen mehrere objektive Umstände daraufhin, dass der Unfall durch ihn verursacht wurde, so die Polizei. Der 37-Jährige wurde zu einer gerichtsverwertbaren Blutprobenentnahme mitgenommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr in Verbindung mit dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Beamten sicherten Spuren am und im Fahrzeug.

Von MAZonline