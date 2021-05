Wünsdorf

Vier Menschen wurden bei einer Schlägerei in Wünsdorf verletzt, drei von ihnen so schwer, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Das teilt die Polizei mit. In der Pressemitteilung steht, dass die Schlägerei am Wochenende nach ersten Erkenntnissen zwischen „Personen aus der Russischen Föderation und vietnamesischen Staatsbürgern“ stattfand, sie alle bewohnten laut Polizei ein Übergangswohnheim in der Wünsdorfer Waldstadt. Es handelt sich dabei um die Erstaufnahme-Einrichtung, Träger ist die Zentrale Ausländerbehörde Brandenburg.

Sechs Personen festgenommen und frei gelassen

Die Polizei teilt weiter mit: „Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.“ Insgesamt sechs Personen wurden wegen des Verdachtes des schweren Landfriedensbruches festgenommen, bereits am Sonntag habe die Staatsanwaltschaft die Entlassung aller Festgenommenen verfügt. Abschließend heißt es in der Polizeimeldung: „Eine der beiden ethnischen Gruppen wurde in eine andere Unterkunft verlegt“, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten gegenwärtig an.

Facebook-Kommentare gesperrt

Facebook-Gerüchte sprachen sogar von 30 Personen, die beteiligt gewesen sein sollen, und dass Notarztwagen, Rettungskräfte, Seelsorger und mehrere Feuerwehren alarmiert worden wären. Zu dem Vorfall gab es von Behörden auf MAZ-Anfragen aber bis Mittwochabend keine weitere Auskunft.

Der Eintrag aus einer Facebook-Gruppe wurde mehrfach geteilt, dort musste ein Administrator irgendwann die Kommentarfunktion sperren, weil diverse Hass-Kommentare öffentlich zu lesen waren.

Der Vorfall war nicht die erste große Schlägerei in dem Übergangswohnheim.

Von Jutta Abromeit