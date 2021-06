Wünsdorf

Ohne ihn gäbe es die Bücherstadt in Wünsdorf heute nicht mehr, ohne ihn wäre das Kapitel Booktown auf dem ehemaligen Militärgelände im Reigen der weltweiten Bücherstädte eine Fußnote, nach der nur Insider noch suchen könnten. Jetzt ist für den Medien-Mann und Allrounder Werner Borchert der richtige Zeitpunkt, das Bücherstadt-Zepter weiterzureichen: Mit dem 1. Juli ist seine Kollegin Sylvia Rademacher Geschäftsführerin der Bücherstadt Tourismus GmbH.

Borchert: „Wissen, wann man Jüngeren Platz macht“

Kokettierend mit seinem Alter erklärt Werner Borchert: „Ich werde dieses Jahr noch 70.“ Die GmbH mit ihren vier Beschäftigten und fünf Honorarkräften wisse er jetzt so aufgestellt, „dass der Laden auch ohne mich funktioniert.“ Außerdem erklärt er: „Man muss einfach den Zeitpunkt finden und dann auch festzurren, an dem man jüngeren Leuten Platz macht.“ Zudem bleibe er ja noch im Hintergrund, so der diplomierte Journalist. Bei thematischen Führungen werde er zum einen Besuchern noch die Historie mit den legendären Maybach- und Zeppelin-Bunkeranlagen nahe bringen, zum anderen bleibe er Mitglied im Förderverein Freunde der Bücherstadt Wünsdorf.

2014: Werner Borchert, Chef Bücherstadt, bei einer Führung vor einem der Maybach-Bunker. Quelle: Jutta Abromeit

Werner Borchert war es, der 2003 die vom LEG-Landesbeauftragten Wolfgang Metz 1998 gegründete Bücherstadt Wünsdorf vor der Insolvenz rettete. Borchert wohnte in Berlin, arbeitete jedoch für den Mitteldeutschen Rundfunk viel in Leipzig und Dresden. „An dieser großen Rumkutscherei wollte ich was ändern und orientierte mich im Berliner Umfeld“, erzählt er. Dabei sei er „auf die Bücherstadt und ihre Schieflage“ gestoßen. Er schwenkte um, zog nach Nächst Neuendorf und fuhr fortan nach Wünsdorf zur Arbeit.

Die bestand für den Familienvater vor allem aus viel Organisieren und noch mehr PR. Der Erfolg gab ihm Recht: Borchert konnte mit seiner Truppe nicht nur den Bücherstadt-Gedanken erhalten mit Antiquariaten im Gutenberg-Haus, im Haus Oskar oder im Bücherstall und mehr als 350.000 Büchern. Er erweiterte diese Ausrichtung auch, vor allem um die Dimension Militärhistorie. So gibt es heute im maroden früheren Pferdestall das Museum „Roter Stern“. Der Förderverein bot Militärhistorische Abende an, die inzwischen unter Fachleuten bekannt sind und praktisch auch als Informationsbörse gelten.

Bildungsminister Holger Ruprecht (l./SPD) mit Werner Borchert in der Bücherstadt Quelle: Klaus Schlage

Regelmäßig rufen Borchert und sein Team mit eigenen Veranstaltungen Jubiläen und bedeutsame Tage ins Bewusstsein, ob zum 20. Juli 1944, zum Kriegsende, dem Abzug der sowjetischen Truppen oder wie jüngst zum 80. Jahrestag des Überfalls von Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion (SU). Wer dem in der DDR groß gewordenen Borchert SU- oder Russland-Verherrlichung unterstellt, wird bei seinen Führungen schnell eines besseren belehrt: Bei ihm bekommen in einer ganz eigenen Mischung aus Wissen und Humor alle Zeiten und Größen ihr „Fett“ weg. Respektlos erzählt er Anekdoten aus Jahren, als sich jede Respektlosigkeit verbot.

Gäste auch Oberkommandierender und Nato-Generäle

Bis heute knüpft Borchert Kontakte, holt Mitstreiter ins Boot und führt unterhaltsam Gäste übers Gelände oder durch Bunkeranlagen. Er begegnete an seiner Wirkungsstätte Wünsdorf Generaloberst Matwei Prokopjewitsch Burlakow, dem letzten Oberkommandierenden der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD), der 1993/4 den Abzug der Truppen leitete, ebenso wie Nato-Führungskräften oder Botschaftern.

Stolz ist Werner Borchert vor allem darauf, dass sein relativ kleines Team die Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf ohne jedes Fördergeld zum bekannten Tourismus-Ziel machte. Und jetzt kommt noch etwas hinzu: 2019 war für die GmbH mit 30.000 Besuchern wirtschaftlich ein Rekordjahr. „Zum Glück“, sagt Borchert, „mit diesen Einnahmen konnten wir uns über die Corona-Zeit retten. Sonst wäre es heute eng für uns.“ Eines allerdings habe Corona dennoch geschafft: „Die Pandemie brachte alle Kontakte zu anderen Bücherstädten zum Erliegen.“

Was wann davon wieder belebt werde, hänge von vielem ab, so Borchert. Jetzt gehe es vor allem darum, das Vor-Corona-Maß mit Lesungen, Kabarett-Abenden und Tagen des offenen Bunkers wieder zu erreichen. Natürlich gelten bei Führungen Untertage weiter Maskenpflicht und begrenzte Besucherzahlen. „Aber seit fünf Wochen sind wir überhaupt wieder da“, sagt der 69-Jährige. Seine Gesellschafteranteile an der Tourismus GmbH behält er ebenso wie Gerhard Gollan, Bauunternehmer aus Schleswig-Holstein, Förderer der Bücherstadt und einer der ersten Investoren in der Waldstadt.

Die Geschäfte führt fortan die 57 Jahre alte Sylvia Rademacher. Auch sie kommt aus der Medienbranche, hat einen Wirtschaftsabschluss Film und Fernsehen, machte freiberuflich bis 2016, als sie zur Bücherstadt kam, selbst Filme. Seit 2007 bereits können Besucher auch sie bei Führungen erleben. Werner Borchert übergibt ihr den Staffelstab gern: „Es gibt nicht so viele, die für wenig Geld viel arbeiten, und das noch mit Herzblut.“

Von Jutta Abromeit