Wünsdorf

Zwei Frauen bemerkten am Sonntag am Nachmittag ein lautes Knistern und Knacken an einer Wiese unweit der Brotfabrik in Wünsdorf und erkannten daraufhin, dass es sich um einen Heidebrand handelte.

Die Polizei und die Feuerwehr wurden von den beiden Personen umgehend gerufen. Kurz nach ihrer Ankunft an der Wiese begannen Kameraden und Kameradinnen der Feuerwehr mit den Löscharbeiten und konnten das etwa zehn mal zehn Meter große Feuer löschen. Personen wurden wegen des Feuers nicht verletzt.

Die Polizeibeamten gehen derzeit nicht von einer natürlichen Entstehung der Flammen aus und ermitteln nun die näheren Hintergründe wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen bis jetzt nicht vor.

