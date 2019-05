Wünsdorf

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Seestraße in Wünsdorf ist am Montagvormittag ausgebrannt. Der Bewohner hatte um 8.50 Uhr die Feuerwehr informiert. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Wohnung in voller Ausdehnung. Gegen 9.45 Uhr hatten die Feuerwehrleute die Flammen dann unter Kontrolle gebracht. Personen befanden sich nicht mehr in dem Haus und waren auch nicht in Gefahr. Derzeit untersuchen Kriminaltechniker den Brandherd.

Von MAZonline