Wünsdorf

Einen zweiten Solarpark am Koschewoi-Ring in Wünsdorf soll es auf dem ehemaligen Militärgelände nicht geben. Mit einem ihrer jüngsten Beschlüsse ziehen die Stadtverordneten von Zossen einen Schlussstrich unter eine Investition, für die sieben Millionen Euro veranschlagt waren. Bei lediglich zwei Enthaltungen stimmten sie dafür, nicht weiter gegen einen Bescheid der Untereren Naturschutzbehörde (UNB) vorzugehen. Diese lehnt eine naturschutzrechtliche Ausnahme für ein mehr zehn Hektar großes Gebiet gegenüber dem bereits vorhandenen Solarpark ab. Ihr Hauptgrund: Es gibt dort geschützte Trockenrasenbiotope, silbergrasreiche Pionierfluren. Mit dieser Ablehnung und dem Votum der Stadtverordneten ist das Bebauungsplan-Verfahren beendet.

Diese Anlage steht bereits am Koschewoi-Ring. Quelle: Jutta Abromeit

Anzeige

Doch damit findet sich der Investor, eine Privatperson, nicht ab. Es gibt juristischen Streit. Der ist sowohl nach den Worten von Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) vor den Stadtverordneten als auch nach den Äußerungen von Hasan Kaygusuz zu erwarten. Schwarzweller erklärte, es habe verschiedene Rechtsauffassungen gegeben. In einem Gespräch sei „die Situation ist eskaliert“. Laut Hasan Kaygusuz, Chef der Berliner Firma KA Solutions Energy, plante und baute sein Unternehmen bereits Solarparks in Brandenburg – in Felgentreu, Lynow oder Brandenburg/Havel. Am Plan für Wünsdorf arbeitet sie seit 2014, die Anlage sollte mit acht Megawatt Leistung Strom für 2.500 Haushalte liefern. Inzwischen seien schon mehr als eine Million Euro investiert, so Kaygusuz.

Er versteht den Sinneswandel gegenüber dem früheren Ja zum B-Plan nicht. In Wünsdorf erklärt er, statt der geforderten 15 Meter Abstand zum Wohngebiet Eichenhain würden nun 43 Meter geplant und überall Biotope für Zauneidechsen. Zudem nehme man das strittigste Flurstück ganz aus der Bebauung heraus. Und der übliche Modulabstand von drei bis sechs Metern sei auf 9,7 Meter gedehnt. Das reduziere die Zahl der Module um 2.000 auf 21.000. Die Leistung läge dann bei 7,4 Megawatt. Ihm gehe es um die Gesprächschance mit den Stadtverordneten. „Man kann über alles reden“, erklärt er.

Lesen Sie auch:

https://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Luckenwalder-Tierheim-hat-vom-Zoll-beschlagnahmte-Zwergspitze-aufgenommen

https://www.maz-online.de/Lokales/Teltow-Flaeming/Trebbin/Naturpark-Nuthe-Nieplitz-Gefuehrte-Wandertouren-und-Spaziergaenge-per-App

Auf den Weg gebracht hatte Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) den Solarpark, auch mit dem Argument, so müsse Zossen weniger Platz für Windenergie vorhalten. Den Widerstand der UNB wegen der Trockengrasbiotope habe es von Anfang an gegeben, das sei jedoch kein K.o.-Kriterium. „Es gibt viele Beispiele, wie Solaranlagen über Trockenrasen gebaut werden und beides gut funktioniert“, sagt sie. Nun steige das Risiko für mehr Windenergie-Fläche. „Das finde ich sehr problematisch.“ Und sie erklärt, ein Investor sei stets auf Hilfe von Verwaltungen und Bürgermeistern angewiesen gegenüber Behörden und beim Vorbereiten von Beschlüssen. Da sieht Schreiber Mängel bei ihrer Nachfolgerin. Diese lasse Investoren hängen. Die jetzige Entscheidung der Stadtverordneten teile sie inhaltlich nicht, doch wenigstens sei es „eine Entscheidung und beendet den Wackelkurs der Verwaltung“, erklärt Schreiber.

Bürgermeisterin Schwarzweller sagt: „Die Stadtverordneten haben entschieden, und sogar Grüne stimmten dagegen.“ Weiter gegen die Ablehnung der Naturschutzbehörde vorzugehen, würde nur weitere Kosten für die Stadt verursachen, so die Rathauschefin.

Rolf Freiherr von Lützow (VUB), Stadtverordneter und Ortsvorsteher von Wünsdorf. Quelle: Jutta Abromeit

Die Worte des Stadtverordneten und Ortsvorstehers Rolf von Lützow (VUB) zeigen, wie hin -und hergerissen die Zossener Kommunalpolitiker sind: „Früher war ich dagegen. Dann habe ich ja gesagt, weil die Energiewende ja irgendwo stattfinden muss.“ Wieder umgestimmt hätten ihn letztlich Gespräche mit Neu-Wünsdorfern. Deren Argument, die Solaranlage würde zu laut, hält Kaygusuz entgegen: „70 Dezibel wären erlaubt, aber wir liegen bei 45,9, also knapp über dem Kurort-Wert.“ Zudem laufe die Anlage nur am Tag. „Nachts ist sie aus“, so der Planer.

Von Jutta Abromeit