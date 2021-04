Ab dem Montag, 19. April, können sich Bürger und Bürgerinnen aus Wünsdorf und Baruth einem kostenfreien Corona-Schnelltest bei der VS Bürgerhilfe unterziehen, wie einer aktuellen Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Die Tests werden demnach von geschultem Fachpersonal durchgeführt. Nach 15 Minuten erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Regel ihr Testergebnis schriftlich. Eine Anmeldung für diese Coronatests sei zudem nicht notwendig. Unter Vorlage des Personalausweises kann das Angebot pro Bürger beziehungsweise Bürgerin einmal in der Woche wahrgenommen werden.

Die Testzentren befinden sich an den Standorten der Häuslichen Pflegedienste der VS Bürgerhilfe.

Der Häusliche Pflegedienst Baruth befindet sich in der Hauptstraße 95 und ist am Montag, Mittwoch und Freitag in der Zeit von 8 Uhr bis 11 Uhr erreichbar. Den Häusliche Pflegedienst Wünsdorf findet man in der Straße Zum Bahnhof 57. Hier ist ein kostenloser Test am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 Uhr und 13 Uhr möglich.

