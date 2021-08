Luckenwalde

Zainab, das neunjährige Mädchen aus Afghanistan, das derzeit in Luckenwalde lebt und auf eine Hüft-OP in Dortmund wartet, geht jetzt in Luckenwalde zur Schule. Pünktlich zu Schuljahresbeginn wurde sie in der Klasse 2b der Ebert-Grundschule aufgenommen. „Es war ihr großer Wunsch, zur Schule zu gehen“, berichtet Viola Adam, die gemeinsam mit ihrer Familie die Neunjährige aufgenommen hat und sie betreut. „Aber sie wollte gleich in die 3. oder 4. Klasse. Das konnten wir ihr erst mal ausreden“, sagt Viola Adam und schmunzelt.

Zainab ist dankbar und froh, dass sie zur Schule gehen kann. Quelle: Privat

Zainab, die nach ihrer medizinischen Behandlung vor drei Jahren bereits zum zweiten Mal in Luckenwalde ist, spricht wieder fließend Deutsch und ist auch sonst ein pfiffiges Mädchen, kann aber die deutschen Schriftzeichen noch nicht, so ist sie in der 2. Klasse ganz gut aufgehoben.

Befristete Gastschülerin ist ein Novum

Für Schulleiterin Christin Stachowiak ist so eine befristete Gastschülerin ein Novum. „Mit dem Schulamt wurde alles abgesprochen“, erklärt sie. Zahlreiche Dokumente mussten kurzfristig beigebracht werden, auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Arzt, dass sie schulfähig ist. „Aber nun hat alles seine Ordnung“, sagt die Rektorin und freut sich über den unerwarteten Zuwachs. Zensuren gibt es für Zainab noch nicht, durchaus aber Bewertungen und Anerkennung.

Zainab bereichert den Unterricht

„Sie ist für die Schüler eine echte Bereicherung“, lobt Klassenleiterin Tina Pempelfort. Zainab sei klug und erzähle ihren Mitschülern viel. „Und sie sagt, wie dankbar sie ist, hier zur Schule gehen zu dürfen. Das aus dem Mund einer Schülerin zu hören, ist schon ungewöhnlich.“

Zainab sagt: „Ich mag eigentlich alle Fächer, aber am liebsten Sport.“ Als sie an den warmen Tagen kurze Hosen trug und sich manche über ihre Narbe am Bein wunderten, erzählte sie den Kindern von ihrem Schicksal und die nahmen es unbefangen hin.

Fehlstellung der Hüfte muss korrigiert werden

Denn Zainab war in ihrer Heimat eine Treppe herunter gestürzt, hatte sich das Bein gebrochen und eine chronische Knochenentzündung zugezogen. Trotz mehrerer Operationen konnte man ihr in Afghanistan nicht helfen, es drohte sogar die Amputation. In Luckenwalde wurde das Bein vor drei Jahren erfolgreich behandelt, doch nun steht wegen der Fehlstellung der Hüfte eine weitere Spezial-Operation an. Sie kostet rund 12.300 Euro und die müssen durch Spenden aufgebracht werden. Dann kann Zainab wieder schmerzfrei durch Leben laufen.

Schon 11.000 Euro Spenden zusammengekommen

„Es fehlen nur noch 1.300 Euro“, erzählt Viola Adam, die überwältigt von der großen Spendenbereitschaft ist. Auch 2.000 Euro aus der MAZ-Spendenaktion „Sterntaler“ sind eingeflossen. „Viele Bekannte, aber auch unbekannte Menschen haben mich kontaktiert und gespendet“, sagt sie dankbar. Mit der Klinik in Dortmund wird bereits über einen OP-Termin im Oktober verhandelt.

Eltern in Kabul sind nicht erreichbar

Doch bei aller Freude gibt es auch bittere Stunden für Zainab. „Sie hat mitbekommen, welche Zustände in Afghanistan herrschen, seit die Taliban an der Macht sind“, sagt Viola Adam. „Der Kontakt zu den Eltern ist abgebrochen.“ Das Schulinternat, das Zainab in Kabul besucht hatte, musste geräumt werden. Die Familie ist telefonisch nicht mehr erreichbar. „Das kann mehrere Gründe haben. Vielleicht trauen sich die Eltern nicht, Kontakt ins Ausland aufzunehmen“, mutmaßt Viola Adam, „aber wir machen uns große Sorgen.“

Wer für Zainab spenden möchte, wendet sich per Mail an Viola Adam unter Violaadam@gmx.de

Von Elinor Wenke