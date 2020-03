Zesch am See

. Der Mann aus Zesch am See war am Freitag von Angehörigen als vermisst gemeldet worden, weil er von einem Spaziergang nicht mehr nach Hause gekommen war. IN der Nacht und am folgenden Tag suchte die Polizei mit mehreren Streifenwagen, mit einem Polizeihubschrauber und mit einer Rettungshundestaffel nach dem Vermissten. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde eine leblose Person gemeldet, die in einem Graben trieb. Es handelte sich zweifelsfrei um den Vermissten. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Von MAZ-online