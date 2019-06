Zossen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht - Streit um verschenkte Feuerwehrwagen beigelegt 2017 hatte die Stadt Zossen zwei Feuerwehrfahrzeuge verschenkt, das hatte der Landkreis beanstandet. Vor dem Verwaltunsgericht haben sich nun beide Seiten geeinigt – die Fahrzeuge können bleiben, wo sie sind.

Diese beiden außer Dienst gestellten Feuerwehr-Fahrzeuge werden von der Stadt Zossen an eine Gemeinde in Bulgarien bzw. das Technikmuseum in Ludwigsfelde verschenkt. Quelle: Frank Pechhold