Zossen

In mehr als 200 Fällen illegal im Stadtgebiet abgelagerten Mülls mussten die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Zossen im vergangenen Jahr aktiv werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Rathauses vom Dienstag hervor. Unter den illegal abgekippten Abfällen habe sich auch Dachpappe befunden, so die Stadt weiter. Dazu seien noch Sperrmüllablagerungen an 25 Privatgrundstücken gekommen, wie die Auswertung der statistischen Daten der Veraltung für das Jahr 2020 ergeben habe.

1865 Knöllchen für Falschparker

Demnach bleiben im Bereich Ordnung und Sicherheit neben Müllsündern auch Falschparker ein Problem in der Stadt. So wurden im Bereich des verwaltungstechnisch „ruhender Verkehr“ genannten Felds insgesamt 1865 Ordnungswidrigkeiten registriert. Es wurden rund 1700 schriftliche Verwarnungen verteilt. In mehr als 160 Fällen sind die Verstöße mit einem Bußgeld geahndet worden.

Anzeige

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Liste der Verfehlungen, die dem Außendienst entweder gemeldet wurden oder dieser während seines Dienstgangs entdeckte, ist jedoch noch weit länger. So wurden bei rund 25 Autos fehlende Kennzeichen oder keine gültige Tüv-Plakette festgestellt. Letztere wurden dem Straßenverkehrsamt gemeldet. Außerdem wurden insgesamt 100 Mängel an Verkehrsschildern und Straßenleuchten registriert.

Vandalismus und Graffiti bleiben ein Problem

Nach wie vor ein Ärgernis in der Stadt sind Vandalismusschäden und Graffiti-Schmierereien, überfüllte Glas- und Altkleidercontainer, wildes Plakatieren und verstopfte Gullys, resümiert die Verwaltung in ihrer Pressemitteilung. In insgesamt 45 Fällen musste sich das Ordnungsamt mit diesen Problemen beschäftigen. Hinzu kamen weitere Probleme beim Thema Wildwuchs, Totholz und Bäume – dazu zählen auch abgebrochene Äste, die zu Behinderungen führen. Fast 250-mal gab es im vergangenen Jahr Anlass, aktiv zu werden und die Herstellung von Ordnung und Sicherheit in diesem Punkt durchzusetzen.

Zur Bilanz des Ordnungsamtes für das Jahr 2020 zählen schließlich auch vier tote Tiere, deren ordnungsgemäße Entsorgung veranlasst wurde.

Sie haben auch Abfall in Ihrer Nachbarschaft entdeckt? In der Facebook-Gruppe „MAZ-News: Müllecken in Teltow-Fläming“ können Sie uns diese melden. Wir sammeln die Geschichten und schreiben sie auf.

Von MAZonline