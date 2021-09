Zossen

Nach einem Polizeieinsatz am Bahnhof Zossen wurde eine 22-Jährige am Dienstagabend in eine Fachklinik gebracht. Mit einem Nothammer hatte sie zuvor drei Scheiben eines Waggons eingeschlagen und sich aggressiv verhalten. Der Zugbegleiter rief die Beamten. Die Frau stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten fixierten sie. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Von MAZonline