Wünsdorf

Will jemand in Zossen Rederecht für Einwohner bei Stadtverordnetenversammlungen oder ihren Gremien außerhalb des bisher Möglichen, dann muss er eine Änderung der Geschäftsordnung auf den Weg bringen. Das erklärte Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) am späten Dienstagabend bei der Sitzung des Ausschusses für Recht, Sicherheit und Ordnung (RSO) im Bürgerhaus Wünsdorf sehr deutlich.

Viel Schriftverkehr für Kommunalaufsicht

Immer wieder wird sehr lange und sehr ausdauernd darüber gestritten, ob Einwohner auch außerhalb der Einwohner-Fragestunde Rederecht zu speziellen Themen bekommen sollten. Das wird hauptsächlich von Plan-B-Vertretern vor allem für Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) beantragt. Zur Erklärung heißt es dann, sie als ehemaligen Rathauschefin habe viele Vorhaben auf den Weg gebracht beziehungsweise kenne viele Details von Vorgeschichten. Seit dem vergangenen Jahr gibt es dazu einen ausführlichen Schriftverkehr mit der Kommunalaufsicht. Im Februar dieses Jahres informierte der stellvertretenden Bürgermeister Raimund Kramer die Stadtverordneten schriftlich noch einmal ausführlich über die Sicht der Verwaltung.

Schwarzweller sagte am Dienstag: „Ich finde das Rederecht in Ausschüssen ausreichend, auch wenn es zum Teil überstrapaziert wird.“ Fragen könnten der Bürgermeisterin auch im Vorfeld gestellt werden, damit sie sich vorbereiten könne, so Schwarzweller; „Ich sehe keinen neuen Regelungsbedarf.“

Der Zossener Stadtverordnete Wilfried Käthe (VUB/B90-Grüne/CDU). Quelle: Jutta Abromeit

Wie bereits die anderen Ausschüsse war auch der RSO nach etlichen Fraktionsneu- und Umbildungen neu besetzt worden. Neuer Vorsitzender ist Thomas Czesky von der stärksten Fraktion VUB/B90-Grüne/CDU. Im ersten Anlauf wurde Fraktionskollege Wilfried Käthe zu seinem Stellvertreter gewählt, doch seine Wahl gegen Janine Küchenmeister (Wir für Zossen) und Thomas Blanke war formal unkorrekt. Zur Stichwahl landeten schließlich gleich viele Stimmzettel für Käthe und Küchenmeister in der Wahlurne – drei zu drei. Küchenmeister machte dann den Weg frei mit der Erklärung: „Ich trete zurück, ich habe an anderen Stellen genug zu tun.“

Käthe war bis vor wenigen Wochen Plan-B-Mitglied. Als Folge seines Abstimmungsverhaltens hatte es in Zossen Wutaktionen gegen ihn gegeben, so dass er die Fraktion und die Wählergemeinschaft verließ. Küchenmeister und Detlef Gurczik waren aus der vierköpfigen AfD-Fraktion ausgetreten, beide gründeten Wir für Zossen und sind Teil der neuen WfZ-Fraktion.

Von Jutta Abromeit