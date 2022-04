Zossen: Amtsgericht hat neue Direktorin

Zossen

Am 1. April hat Ulrike Severin (57) das Amt der Direktorin des Amtsgerichts Zossen übernommen. Sie folgt Ursula Fladée, die bereits zum Mai 2021 zur Vorsitzenden Richterin am Brandenburgischen Oberlandesgericht ernannt wurde.

Ulrike Severin ist seit 1995 Richterin im Land Brandenburg. Mehr als 12 Jahre, bis Ende 2007, war sie am Landgericht Potsdam in verschiedenen Kammern tätig, wobei sich mit der Wirtschaftsstrafkammer, der Rehabilitierungskammer und ihrem Einsatz in allgemeinen Strafsachen ein Schwerpunkt im Strafrecht herausbildete, sie aber auch mit allgemeinen Zivilsachen und Mietsachen befasst war. Dem Amtsgericht Zossen ist sie im Anschluss daran und mit einer Unterbrechung von neun Monaten zur sogenannten Qualifikationsabordnung an das Brandenburgische Oberlandesgericht jetzt seit mehr als 14 Jahren eng verbunden.

Im Juli 2010 bereits mit der Wahrnehmung der Geschäfte der ständigen Vertreterin der Direktorin betraut, wurde ihr dieses Amt der ständigen Vertreterin der Direktorin im Februar 2012 übertragen. Zum Ende einer sechsmonatigen Tätigkeit in Justizverwaltungsangelegenheiten als Referentin im Ministerium der Justiz hat sie ihre Ernennungsurkunde zur Direktorin des Amtsgerichts von der Justizstaatssekretärin in Potsdam am 31. März erhalten.

Von MAZonline