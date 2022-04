Zossen

Ein neuer Hort entsteht in Zossen. Zu diesem Zweck wird das ehemalige FDGB-Gebäude saniert und um einen Anbau erweitert. Die Kosten für die von der Dabendorfer Bauplanerin Constanze Polley im Auftrag der Stadt projektierte Einrichtung betragen rund sechs Millionen Euro.

Umzug im August 2023 geplant

Am 25. August 2023 soll der insgesamt 1954 Quadratmeter große Hort bezugsfertig sein. „Dann werden hier bis zu 217 Kinder betreut“, sagt Michael Roch, Pressesprecher der Stadt Zossen. „Nach der Fertigstellung wechseln alle Hortkinder in das neue Gebäude.“ Die dann freiwerdenden Räume in der schräg gegenüber gelegenen Goetheschule sollen als Klassenräume genutzt werden.

Aktuell laufen die Entkernungsarbeiten auf dem Grundstück an der Gerichtstraße. Hier schaffen Mitarbeiter der Bau & Service Dabendorf GmbH Baufreiheit. Anschließend wird das vormals mit vielen Büros ausgestattete Gebäude kindgerecht umgestaltet.

Hortbetreuung im Zossener DRK-Jugendzentrum und in Räumen der Goetheschule

Der eingeschossige, teilunterkellerte Flachbau hat eine Grundfläche von rund 1200 Quadratmetern. Dank der guten Bausubstanz können die vorhandenen Räume in große Aufenthalts- und kleine Nebenräume umgestaltet werden. „Das Gebäude wird über eine moderne, etwa 70 Quadratmeter große Photovoltaikanlage verfügen“, so Michael Roch.

Nisthilfen für Fledermäuse und Vögel wurden am Giebel eines Hauses angebracht, das sich in unmittelbarer Nähe des ehemaligen FDGB-Gebäudes befindet. Dabei handelt es sich um eine mit der Baugenehmigung für den neuen Hort erteilte Auflage. Quelle: Stadt Zossen

Zurzeit besuchen 200 Grundschulkinder aus Zossen, Schöneiche, Kallinchen, Wünsdorf, Dabendorf und der Gemeinde Am Mellensee den Hort. Davon gehen 177 Mädchen und Jungen in den Hort „Am Wasserturm“. Die anderen 23 Kinder werden in vier Räumen des DRK-Jugendzentrums in der Wasserstraße 6b betreut.

Grund für die getrennte Betreuung ist der enorme Platzmangel im alten Hortgebäude. Noch befinden sich Goetheschule und Hort unter einem Dach. Weil der Hort mit seinen 14 Räumen schon seit Jahren viel zu klein ist, wurden zwischenzeitlich zwei Klassenräume, Bibliothek, Computer-Kabinett und Turnhalle nach Unterrichtsschluss mitgenutzt.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegenwärtig sind drei Fachräume und die Turnhalle doppelt belegt. „Die Räume sehen morgens nicht wieder so aus, wie sie nach Schulschluss verlassen worden sind“, spricht Schulleiterin Ireen Lorenzen ein Problem an. Tische stünden anders. Oft fehlten auch Materialien von Kindern.

Lorenzen zufolge entspreche das Raumkonzept längst nicht mehr den Bildungsvorgaben. Wegen der Doppelnutzung sind beispielsweise Fachräume für WAT (Wirtschaft, Arbeit, Technik), Kunst und Musik Fehlanzeige. Und die prekäre räumliche Situation dürfte sich im nächsten Schuljahr weiter zuspitzen. „Derzeit sind wir 355 Schüler und 24 Lehrkräfte“, so Lorenzen. In das Schuljahr 2022/23 starte man mit 26 Kollegen und rund 375 Schülern. Tendenz steigend.

Zossener Goetheschule hat immens steigenden Platzbedarf

„Wir brauchen dringend mehr Klassenräume“, hofft Lorenzen auf eine spürbare Verbesserung nach der Inbetriebnahme des neuen Hortes. Aber damit allein ist es nicht getan. „Am Ende des nächsten Schuljahres haben wir in der Goetheschule eine verlässliche Dreizügigkeit.“ Perspektivisch entwickle man sich in Richtung Vierzügigkeit. „Spätestens 2026 starten wir als Grundschule mit Ganztagsangebot.“ Um dem damit verbundenen Platzbedarf gerecht zu werden, müsste die Goe­theschule umgebaut, vielleicht sogar erweitert werden. Hinsichtlich dieser Schulentwicklung vertraut Ireen Lorenzen „auf eine gute und verlässliche Kooperation mit der Stadt Zossen“.

Goetheschule Zossen an der Gerichtstraße mit der Skulptur "Vogelzug“. Quelle: Jutta Abromeit

Von Frank Pechhold