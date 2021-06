Zossen

In Zossen gibt es im Herbst weder ein digitales Weinfest noch offene Höfe. Damit fällt die inzwischen traditionelle Veranstaltung mit tausenden Besuchern ein zweites Mal hintereinander ersatzlos aus. Das ist das Ergebnis einer Diskussion im kommunalen Ausschuss Kultur, Tourismus, Umwelt und Energie (KTUE).

Dabei hatte sich dessen Vorsitzender Detlef Klucke (Plan B) alle Mühe gegeben, nach dem Corona-bedingten Ausfall 2020 jetzt wenigstens nach einer kleinen Form zu suchen: „Es sieht so aus, als könnte man es mit Hygiene-Auflagen durchführen“, erklärte er. Das werde bei den bisher etwa 400 Partnern sehr knapp, hielt Dirk Kommer dagegen, der Verantwortliche für Wirtschaftsförderung im Rathaus. „Aber eher noch machbar ist eine Veranstaltung auf einzelnen Höfen.“

Doch auch dafür fand sich keine Mehrheit. Der im Nachtragshaushalt 2002/21 festgehaltene Passus, dass Geld für ein Weinfest 2021 einzuplanen sei, überzeugte nicht. Peter Hummer (Wir für Zossen) fragte zum Beispiel: „Für wann wäre denn sowas geplant – vor oder nach der Bundestagswahl am 26. September?“ Vorher habe wohl kaum einer einen Nerv und hinterher komme die Grippewelle, so der Stadtverordnete.

AfD-Mann Edgar Leisten war der Meinung, die Verwaltung müsste den Auftrag bekommen herauszufinden, was für ein Weinfest die Stadt überhaupt in den kommenden Jahren haben wolle. Und der stellvertretende Ausschussvorsitzende Reinhard Schulz (VUB/B90-Grüne/CDU) erklärte: „Wir sind ja immerhin in der Haushaltssicherung und bisher weiß ja niemand, was das Weinfest gekostet hat, die Abrechnung war immer ein Buch mit sieben Siegeln.“

Mit dieser Debatte ist das Ansinnen vom Tisch, dass die Verwaltung noch irgend einen Vorschlag unterbreiten möge, das fand bei Stimmengleichheit keine Mehrheit. So bleibt das Weinfest 2019 das vorerst letzte.

Von Jutta Abromeit