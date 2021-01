Wünsdorf

Beim Streit um den 2015 zuviel gezahlte Kreisumlage-Millionen soll die Stadt Zossen dem Vergleich mit dem Landkreis nicht zustimmen - das ist das wichtigste Ergebnis der Finanzausschuss-Sitzung am Montagabend im Bürgerhaus Wünsdorf. Die Abstimmung war knapp: drei Ja-Stimmen, zwei Nein und eine Enthaltung.

Ende 2020 hatte das Verwaltungsgericht Potsdam in diesem Streit einen Vergleich zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Stadt vorgeschlagen: Zossen soll nach seiner Klage für 2015 und 2016 drei Millionen Euro zu viel gezahlte Kreisumlage zurück bekommen. Der Kreistag stimmte vor Weihnachten dem Vergleich mehrheitlich zu. Zossener Intention war es, die gesamten 28 Millionen Euro Kreisumlage für 2015 und -16 zurück zu bekommen. Wegen politischer Querelen war Ende 2020 keine abstimmungsfähige Stadtverordnetenversammlung mehr zustande gekommen. Jetzt drängt die Zeit, bis 1. März 2021 können beide Seiten Widerspruch einlegen.

So sahen Gäste im Saal die Ausschuss-Sitzung: Anwalt Matthias Dombert erklärt das Für und Wider Quelle: Jutta Abromeit

Auf den Ausgang dieses Verfahrens warten etliche Kommunen im Kreis und das Amt Dahme/Mark. Im Kern geht es nicht um die jeweilige Summe, die eine Gemeinde zu viel gezahlt hat, sondern um das Zustandekommen des Umlage-Bescheids. Kritisiert wird die damalige Haushaltssatzung des Kreises, sie habe geltendes Recht missachtet. Diesem Argument folgt das Gericht. Weil jedoch die Höhe von Kreisumlagen nicht rückwirkend festgesetzt werden kann und weil bei einem juristischen Sieg von Zossen Rückzahlungen an alle klagenden Kommunen fällig würden wodurch auch die Kreis-Finanzen völlig aus dem Ruder laufen, schlägt das Gericht diesen Vergleich vor.

Anwalt Dombert : 3,5 Millionen sofort

Je nach dem, wer welche Jahre einbezieht und Zinsen plus Gerichtskosten mit ansetzt, ist die Rede von 25 bis 28 Millionen Euro, die allein Zossen insgesamt erstreiten könnte. Für 2015 beträgt die Kreisumlage-Rückforderung der Stadt 10.641.378 Euro. Bei drei Millionen Euro im Vergleich plus Zinsen und Verfahrenskosten könne Zossen ziemlich umgehend etwa 3,5 Millionen Euro auf dem Stadtkonto erwarten. Das erklärte den Ausschussmitgliedern kein Geringerer als Brandenburgs bekannter Kommunalrechtler Matthias Dombert aus Potsdam. Ins Boot geholt hatte ihn für diese brisante und weitreichende Auseinandersetzung Michaela Schreiber (Plan B), Amtsvorgängerin der jetzigen Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller ( FDP).

Domberts Position ist in der langen Begründung zum Beschlussvorschlag erkennbar: dem Vergleich zustimmen, um ein jahrelanges Verfahren und jahrelange Unsicherheit für alle Beteiligten zu vermeiden. In der Wünsdorfer Diskussion betonte Dombert immer wieder: Er könne lediglich die Fakten darlegen, politisch entscheiden müssen die Stadtverordneten.

Vergleich wäre ein Schlussstrich

Auch im MAZ-Gespräch erklärte der Anwalt, der in puncto Kreisumlage-Auseinandersetzungen inzwischen bundesweit für Kommunen unterwegs ist: „Es gibt für Zossen nicht die Wahl zwischen drei oder zehn Millionen für 2015, sondern die Wahl zwischen raschen 3,5 Millionen oder jahrelangem Rechtsstreit und länger dauernden Auseinandersetzungen, bei denen man nicht sicher prognostizieren kann, wann Geld fließt und ob Zossen dieses Geld endgültig behalten kann.“ Nachdrücklich sagte er: „Ich bin für den Vergleich, weil er einen Schlussstrich ziehen und im Ergebnis der Stadt Geld sparen würde.“

Wie in Wünsdorf sagte er am MAZ-Telefon: „Wenn weiter geklagt wird, gewinnen wir das Verfahren, das ich betreue.“ Schließlich sei das Gericht seiner Argumentation gefolgt. Warum Erstrittenes dennoch – egal ob 2023, -24 oder irgendwann – nicht unbedingt für die Stadt verfügbar würde, erklärt Dombert dem Ausschuss so: „Es könnte sein, dass wir 28 Millionen kriegen und mit dieser Einnahme unter Umständen dann einen Bescheid bekommen, 25 Millionen zurückzuzahlen.“ Denn irgendwie müsse der Kreis ja finanziell in der kommunalen Familie klar kommen.

Jüterbogs Rathauschef zufrieden

Die Ausschuss-Diskussion schwappte hin und her zwischen „reales Geld gleich haben“ und „durchklagen durch alle Instanzen“. Mit einem „guten Gefühl“ verließ der Jüterboger Bürgermeister Arne Raue (WsJ) nach dem Votum den Saal in Wünsdorf. Er erwägt denselben Weg wie Zossen und wartet den Ausgang dieses Verfahrens gespannt. Vorsitzender Hermann Kühnapfel gestand am Mikrofon auch nach der Abstimmung, noch mit sich zu kämpfen, erklärte dann aber: „Wir ziehen das jetzt durch und werden sehen, was rauskommt.“

Die Entscheidung, ob die Stadt Zossen den vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich mit dem Landkreis wie vom Fachausschuss empfohlen tatsächlich ablehnt, treffen die Stadtverordneten am 27. Januar auf ihrer nächsten Sitzung; zuvor berät darüber der Ausschuss Recht, Sicherheit und Ordnung am Donnerstag ab 18.30 Uhr im Bürgerhaus Wünsdorf.

