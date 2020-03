Silber für den Gaumenkitzel

Zossen

Freudig-überrascht blickt die Frau auf ihren Teller, dann zu dem hochgewachsenen jungen Mann neben ihr: John Böttcher erklärt ihr das „Dessert nach Art des Hauses“, eine süße Überraschung aus fünf Hauptkomponenten. Er ist keine Servicekraft, die die Leckerei serviert, sondern Auszubildender im Koch-Handwerk, wie die „Dienstkleidung“ des 22-Jährigen bezeugt.

Parfait, Eis, weißer Schokomousse-Ring mit Beerenragout, Zitronengelee und Rührkuchen – ein Dessert, das John Böttcher kreierte. Quelle: Andrea von Fournier

Was die Frau nicht weiß: John Böttcher ist Teilnehmer verschiedener regionaler und überregionaler Kochwettbewerbe und mehrfach prämiert. Gerade hat der junge Mann an der alle vier Jahre organisierten „Koch-Olympiade“ innerhalb der Fachmesse „ Intergastra“ in Stuttgart teilgenommen. Er hat mit seinem süßen Wettbewerbsbeitrag auf Anhieb eine Silbermedaille abgeräumt, wobei hier nur das Auge, nicht der Gaumen der Jury entschied. Seit Beginn seiner Ausbildung lässt sich John Böttcher systematisch von verschiedenen Stellen auf Kochausscheide vorbereiten.

Toller Nachwuchs

Einen so herausragenden Kochnachwuchs in seinem Restaurant zu wissen, ist für Daniel Reuner, Chef des „Flair Hotel Reuner“ in Zossen, sehr erfreulich. Er unterstützt die Ambitionen der Azubis maßgeblich, motiviert und fördert sie und stellt sie zu Training und Ausscheiden frei. Der 38-jährige Hotelchef will die Qualitätsküche hoch halten und hofft natürlich, dass die Köche nach Ausbildungsende noch ein wenig hierbleiben. Oder wiederkommen: „Als Koch muss man „wandern“, technische, sprachliche und fachliche Erfahrungen in anderen Küchen sammeln, das ist richtig so“, sagt Daniel Reuner, der jedes Jahr mindestens einen Auszubildenden einstellt.

John Böttcher (l.) mit seiner olympischen Medaille und Hotelchef Daniel Reuner. Quelle: Andrea von Fournier

Bei John Böttcher hatte er von Anfang an ein gutes Bauchgefühl. Auch, weil der Caputher wie er einst selbst durch die Eltern ins Gastgewerbe hineingewachsen ist. Trotzdem hatte John Böttcher nach dem Abitur nicht die Absicht, Koch zu werden. „Ich hatte einen Ausbildungsplatz als Kfz-Mechatroniker und habe in den großen Ferien davor bei meinem Vater in der Hotelküche gejobbt.“ Das ging ihm so locker von der Hand, dass er dachte, er könne genauso gut Koch werden. Sein Vater musste nicht lange überlegen, wo der Filius die beste Ausbildung bekommt und empfahl das Reuner’sche Hotel.

Praxis und Schulbank

Innerhalb der dualen Ausbildung absolviert John Böttcher abwechselnd zwei Wochen Praxis und eine Woche Schule. An der Berufsschule in Potsdam „schmiedet“ Michael Hummel, einer der Lehrkräfte, gleich im ersten Ausbildungsjahr eine Kochmannschaft, die über den Unterrichtsrahmen hinaus unterwiesen wird, Tipps, Kniffe und Handwerkszeug mitbekommt. Dafür hat sich John Böttcher sofort entschieden und ist froh, dass er auf diese Weise besondere Unterstützung und Kontakte bekommt.

In Kontakt mit den Gästen

Auch Daniel Reuner forciert ab Ausbildungsbeginn Eigenständigkeit und Kreativität der Neuen. Am „Dessert nach Art des Hauses“ kann sich jeder fantasievoll versuchen und muss das Ergebnis beim Gast präsentieren. „Die Köche kommen vom Herd weg, in Kontakt mit dem Gast, gewinnen Selbstsicherheit und verlieren die Scheu vor ihm - oder vor Preisrichtern in Wettbewerben“, sagt Daniel Reuner, der zweimal erfolgreich mit dem Gemüseschnitzen bei der Kocholympiade dabei war.

Vielleicht nach Singapur

John Böttcher hat jüngst den Lausitzer Lehrlingswettbewerb gewonnen, den Vorausscheid zur Brandenburg-Meisterschaft. Die findet zurzeit mit Theorie und Praxis in Potsdam und Berlin statt. Der Beste kommt in den Förderkader des Brandenburger „ Dehoga“ für den Deutschland-Wettbewerb. Auch da hatte Daniel Reuner schon einen Kandidaten und hofft, dass es jetzt wieder klappt. Seinem Lehrling sind die Auszeichnungen nicht zu Kopfe gestiegen. Diszipliniert lernt und arbeitet er. Irgendwann möchte er nach Singapur oder Australien – zur Horizonterweiterung.

Von Andrea von Fournier