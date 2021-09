Zossen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag in Zossen ereignet. Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Skoda auf der Gerichtsstraße, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kam es zu einer Kollision mit einem Baum. Die Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von MAZonline