Zossen

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 20 Uhr in Zossen wurde ein Audi angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehören und der 33-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von MAZonline