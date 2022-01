Zossen

Ein 29-Jähriger versuchte am Dienstag, ein Fahrzeug in der Zulassungsstelle in der Stubenrauchstraße in Zossen ein Kraftfahrzeug anzumelden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mitarbeiter stellten dabei fest, dass die alten Kennzeichen mit einem gefälschten Siegel und einer gefälschten HU-Plakette versehen waren. Gegen den Käufer und Verkäufer erging Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung.

Von MAZonline