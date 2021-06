Zossen

Der Landkreis Teltow-Fläming streitet sich vor Gericht weiter mit Zossens Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) über deren Pension. Der Landkreis hat, wie jetzt bekannt wurde, bereits am 17. Mai Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Potsdam eingelegt. Die dortige Disziplinarkammer hatte im Dezember 2020 entschieden, dass Schreiber 18 Monate lang auf zehn Prozent ihres Ruhegehaltes verzichten muss. Der Landkreis hatte eine komplette Aberkennung der monatlichen Zahlung gefordert.

Damit landet der Streit um rund 20 angebliche Dienstverstöße der 50-jährigen Ex-Bürgermeisterin (2003 bis 2019) vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg. Die erste Instanz hatte davon nur vier Vorwürfe für stichhaltig erachtet. So habe Schreiber bei der Schule in Dabendorf und der Feuerwache in Wünsdorf vorsätzlich gegen Vergaberecht verstoßen. Außerdem habe sie das Hausrecht des Kulturausschusses einmal missachtet und rechtswidrig aus Gerichtsmitteilungen zitiert.

Schreiber sieht gute Erfolgsaussichten für sich

„Sobald die Berufungsbegründung des Landkreises vorliegt, werde ich mich mit meinem Rechtsanwalt dazu beraten“, teilte Michaela Schreiber in einer längeren Mail auf MAZ-Nachfrage mit. „Ich selbst hatte mich entschlossen, das Verfahren nicht in die zweite Instanz zu schicken, sondern so zum Abschluss zu bringen. Einfach, um mal einen Schlussstrich zu ziehen.“ Jetzt erwäge sie aber eine sogenannte Anschlussberufung – dann würde das OVG auch die vier genannten Vorwürfe erneut überprüfen.

Sie sehe da gute Erfolgsaussichten. „Mein größtes Problem war immer der Nachweis, dass die Landrätin und Herr Göbel (Kreisrechtsrat – d. Red.) nicht objektiv, sondern befangen agiert haben.“ Mittlerweile, nach eineinhalb Jahren mit einer anderen Zossener Bürgermeisterin, und, so sieht es jedenfalls Schreiber, „vielen von ihr begangenen und gemeldeten Dienstpflichtverstößen und Feststellungen von Rechtsverletzungen durch die Kommunalaufsicht, aber keinem einzigen eingeleiteten Disziplinarverfahren“, sehe der Beweis schon ganz anders aus. Sie habe gehofft, dass Landrätin Kornelia Wehlan (Linke), die sich in diesem Jahr im Wahlkampf befinde, „vielleicht mit dem Blödsinn aufhört“.

Verstöße aus den 2010er Jahren

Der Großteil der Vorwürfe gegen Schreiber, die weiter vor Gericht verhandelt werden, stammen aus dem Beginn der 2010er Jahre. Schreiber hatte kritisiert, dass der Landkreis angebliche Verstöße der Amtsführung nicht formal beanstandete, sondern in den Bereich des Disziplinarrechts verschob. Von den weiteren Pflichtverletzungen, die bei der mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Potsdam immer wieder anklangen, habe sie bisher nichts gehört.

Offen blieb, wer letztlich die Entscheidung über den Gang in die nächste Instanz getroffen hat. Der Kreis teilte auf eine entsprechende Frage lediglich mit, dass „Berufung durch die Landrätin als untere Landesbehörde in Abstimmung mit der obersten Rechtsaufsichtsbehörde, dem Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg, eingelegt wurde.“ Das Ministerium verwies darauf, dass die Landrätin aus ihrer Zuständigkeit heraus das Verfahren für das Land Brandenburg führe. Zur Disziplinarklage äußerten sich beide Behörden auf MAZ-Nachfrage mit Verweis auf das laufende Verfahren und des Schutzinteresses der Person nicht.

Wann das OVG in Berlin verhandelt, ist offen. Für Schreiber wäre es dort nicht die erste Verhandlung in eigener Angelegenheit. Bereits 2013 hatte sie wegen dreier disziplinarrechtlicher Verstöße ein Bußgeld von 5000 Euro bezahlen müssen.

Von Ingmar Höfgen