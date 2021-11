Zossen: Betrunkener Jäger baut Unfall

Zossen

Gegen eine Straßenlaterne an der Cottbuser Straße in Zossen prallte am Freitagmittag der Wagen eines Jägers. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei dem 59-jährigen Fahrer einen Wert von 1,09 Promille. Im Fahrzeug wurde eine Langwaffe mit Munition gefunden und sichergestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde außerdem sichergestellt und entsprechende Meldungen an die Waffenbehörde sowie die Untere Jagdbehörde wurden gefertigt. Der Sachschaden wird mit 5000 Euro beziffert.

Von MAZonline