Zossen

Beamte kontrollierten in der Nacht zum Mittwoch einen Radfahrer in der Straße der Jugend in Zossen, der durch seine unkontrollierte Fahrweise aufgefallen war. Der 38-Jährige roch stark nach Alkohol. Während der Blutprobe wurde der Mann allerdings ausfallend gegenüber einer Beamtin und bedrohte zudem ihren Kollegen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten Strafanzeigen aus.

Von MAZonline