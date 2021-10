Zossen

Auf dem Gelände des ehemaligen, nie richtig angenommenen Einkaufszentrums am Nottekanal in Zossen geht es voran: Die ersten Häuser des dort geplanten neuen Wohngebiets „Am alten Schlosspark“ stehen bereits, Investor Bonava beginnt schon mit den Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, wie das Unternehmen jetzt mitgeteilt hat.

Dabei sind die ersten Gebäude noch gar nicht bezugsfertig, von ihnen steht erst die Außenhülle. „Die ersten zwei Häuser sehen von außen zwar schon ziemlich fertig aus, doch ganz so weit sind wir noch nicht“, sagt Bonava-Projektleiterin Doreen Frost. „Aktuell läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Im Frühjahr werden dann aber tatsächlich die ersten Familien einziehen.“

Sieben Häuser am Nottekanal bereits im Bau

Im nächsten Bauabschnitt entstehen vier weitere Häusern am Nottekanal. Damit sind von den insgesamt 15 geplanten Stadtvillen inzwischen sieben im Bau. Damit lässt sich mittlerweile erkennen, wie das Gelände am einmal aussehen wird. Bonava verspricht, dass alle Gebäude in gut einem Jahr fertig sein sollen.

Der Start des zweiten Bauabschnitts: Die Grundplatte für das nächste Gebäude liegt schon. Quelle: Bonava

„Und das ist gut so, denn die Nachfrage nimmt zu“, sagt Projektleiterin frost. „Es zieht die Berliner Familien immer weiter nach Brandenburg, auch über den klassischen Speckgürtel hinaus. Das können hier wir in Zossen deutlich sehen. Durch die gute Bahnanbindung haben wir, wie erwartet, sehr viele Interessenten aus der Hauptstadt.“ 60 der derzeit 171 geplanten Wohnungen seien inzwischen verkauft oder reserviert.”

Wohnungen haben zwischen 71 und 121 Quadratmetern

Die im neuen Bauabschnitt entstehenden Wohnungen bieten bis zu vier Zimmer und je nach Variante einen Balkon, eine Hochterrasse mit Gartenanteil oder eine Dachterrasse mit Ausblick. Die Wohnfläche variiert zwischen etwa 71 und etwa 121 Quadratmetern. Aufgrund der unterschiedlichen Grundrisse eigneten sich die Wohnungen für alle Generationen – für junge Familien ebenso wie Paare im Seniorenalter, wirbt der Investor. Alle Ebenen der Häuser werden per Aufzug barrierearm erreichbar sein.

Weitere Details zu den noch verfügbaren Eigentumswohnungen sind auf der Internetseite von Bonava unter bonava.de/schlosspark nachlesbar.

Von MAZonline