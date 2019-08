Zossen

Das Zossener Einkaufszentrum am Ende von Kirch- und Fischerstraße ist Geschichte. Nach Stillstand und Vandalismus über Jahre sind die Gebäude nun abgerissen, jetzt wird der Boden entsiegelt. „Mit ein wenig Glück können wir noch in diesem Jahr mit dem Bau für 171 neue Wohnungen starten“, sagt Bonova-Projektleiterin Doreen Frost.

Das Gelände am Nottekanal hatte lange brach gelegen und war immer wieder Ziel von Zerstörung gewesen, teils mit Brandstiftungen. „Wer ist denn noch in diese Sackgasse gefahren, wenn man direkt an der B 96 einkaufen kann?“, so Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B). Der Supermarkt Netto und eine Post-Agentur waren die letzten beiden Geschäfte, Zebra-Schuhe, „Blumen mit Pfiff“, ein Imbiss oder Schlecker schon lange dicht. Netto sei dort fehl am Platz gewesen und werde auch an die Bundesstraße ziehen, so Schreiber.

15 Mehrfamilienhäuser entstehen

Die Stadt hatte zwischen Marktplatz und Notte-Kanal seit drei Jahren ein neues Wohnquartier geplant. 15 Mehrfamilienhäuser sollen dort gebaut werden. Den Einzug der ersten Familien in Eigentumswohnungen kündigt der Investor für Frühjahr 2021 an, die letzten dieser neuen Wohnungen im „Quartier am alten Schlosspark“ sollen bis 2023 fertig werden.

Frost erklärt: „Der Rückbau der alten Ruinen und Betonflächen läuft auf Hochtouren, auch der Bauantrag für die ersten neuen Häuser ist bereits eingereicht.“ Sobald die Genehmigung vorliege, solle der Neubau der ersten drei Mehrfamilienhäuser starten.

Nachbarschaftstreff im Grünen

Jeder Bau ist mit drei Etagen und einem Staffelgeschoss geplant. Doreen Frost sagt: „Highlight des Quartiers und natürlicher Treffpunkt der künftigen Nachbarn soll eine zentrale, schön gestaltete Grünanlage mit zahlreichen Aufenthalts-Gelegenheiten und einem Spielplatz werden.“

Zudem würden eine öffentliche Straße und Stellplätze im Umfeld der Häuser angelegt. Das Konzept des Wohnparks am alten Schloss beschreibt die Projektleiterin so: „Wir schaffen hier ein neues Zuhause in direkter Nachbarschaft zur Natur, zur Altstadt mit ihrem Marktplatz und diversen Einkaufsmöglichkeiten.“

Nah am Bahnhof und Aufzüge für alle

Der Bahnhof Zossen mit seiner direkten Anbindung nach Berlin ist zu Fuß durch den neu gestalteten Stadtpark erreichbar. Das bringe Pendler bequem in die Hauptstadt, so Doreen Frost. Die geplanten Wohnungen sollen bis zu vier Zimmer haben, die Wohn- und Nutzfläche gibt das Unternehmen mit 53 bis 117 Quadratmetern an.

Je nach Variante gebe es einen Balkon, eine Hochterrasse mit Gartenanteil oder eine Dachterrasse mit Ausblick. Aufgrund der unterschiedlichen Grundrisse eigneten sich die künftigen Wohnungen sowohl für Familien als auch für Paare, Single-Haushalte und ältere Menschen. Und alle Wohnungen würden per Aufzug erreichbar sein, so Frost.

Bonova baut seit 1930er Jahren

Zur Investitionssumme des gesamten Wohnparks macht das Unternehmen auch auf Nachfrage keine Angaben. Bonava ist nach eigener Angabe ein führender Wohnbau-Projektentwickler in Nordeuropa und Deutschland. Man baue seit den 1930er Jahren und beschäftige heute mehr als 2.000 Mitarbeiter in acht Ländern, der Umsatz 2018 habe sich auf 1,4 Milliarden Euro belaufen. In Deutschland sei Bonava vor allem im Heimatmarkt Berlin sowie den Wachstumsregionen Hamburg, Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Köln/ Bonn, Rhein-Neckar/ Stuttgart, Sachsen und entlang der Ostseeküste tätig.

Von Jutta Abromeit