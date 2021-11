Zossen

Für zwei Tage war Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP), die Bürgermeisterin von Zossen, mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender in Norwegen, als Vertreterin der deutschen Kommunalpolitik. Im MAZ-Interview spricht Sahin-Schwarzweller über Ergebnisse und Emotionen dieser Reise.

Frau Sahin-Schwarzweller – wie waren diese zwei Tage mit dem deutschen Staatsoberhaupt?

Wiebke Sahin-Schwarzweller: Überwältigend, fantastisch und eine Mega-Ehre; ich bin noch immer superhappy, dass ich das erleben durfte. Und ganz sicher werde ich einige dieser wertvollen Kontakte pflegen, sowohl für Zossen als auch für uns Bürgermeister im ganzen Kreis Teltow-Fläming.

Wie waren Sie zu dieser Reise gekommen?

Zum einen bin ich ja Mitinitiatorin des Portals „Stark im Amt“ gegen Hass und Hetze im Internet, da war ich Herrn Steinmeier bereits begegnet; zum anderen spreche ich sehr gut Englisch. Und vielleicht spielte eine Rolle, dass ich eine junge Bürgermeisterin bin.

Hatten Sie nur für die offiziellen Bilder Kontakt untereinander oder gab es in der Delegation auch inhaltliche Gespräche?

Das gab eine gute Stimmung für die ganze Reise. Der Bundespräsident zeigte echtes Interesse. Zu meiner Überraschung – schon im Flugzeug nahmen sich Herr Steinmeier und seine Frau Zeit für separate Gespräche mit Dr. Anastassia Pletoukhina, die für das „Nevatim Program of Jewish Agency for Israel“ arbeitet und 2019 das Attentat auf die Synagoge in Halle/Saale überlebt hatte, und mit mir. Das gab eine gute Stimmung für die ganze Reise. Der Bundespräsident zeigte echtes Interesse, auch an der Kommunalpolitik in Zossen.

Zur Galerie Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP), die Bürgermeisterin von Zossen, war mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) und seiner Frau Elke Büdenbender in Norwegen die Vertreterin der deutschen Kommunalpolitik.

Und Sie liefen auf dem Flugplatz Oslo auch über den roten Teppich?

Tatsächlich. Das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Auch danach im selben Auto mit dem Staatssekretär Stenlein, dem Bundestagsabgeordneten Stein sowie Herrn Sielemann von der deutschen Botschaft in Norwegen zu sitzen, und sich über kommunalpolitische Themen zu unterhalten, war sehr konstruktiv.

Sie sind die Person von der Basis – was konnten Sie vermitteln?

Auf der einen Seite haben wir zwar eine sehr moderne Gesamtschule, auf der anderen Seite wissen wir momentan nicht, mit welchen Mitteln wir unsere Grundschulen sanieren sollen. Uns fehlen für ordentliche Bildung Personal und Arbeitsmittel. Ich sehe das alles im Zusammenhang.

Sie sprechen oft von Ursache und Wirkung in der Demokratie – was genau meinen Sie?

Sind die Leute vor Ort zu frustriert und fühlen sich von uns Politikern nicht ernst genommen, wenden sie sich über kurz oder lang von unserer Politik ab. Das schürt Frust und Hass und führt zu der Hetze in sozialen Medien. Ich sehe darin eine echte Gefahr für unsere Demokratie. Deswegen unterstütze ich das Portal „Stark im Amt“.

Und darüber wurde in Norwegen gesprochen?

Ja – beim Treffen mit der Präsidentin des norwegischen Parlaments, des Stortings, oder in der deutsch-norwegischen Schule, die von beiden Staaten finanziert wird.

Waren Sie auch beim Mittagessen mit dem norwegischen Königspaar dabei?

Ja, ich saß neben dem persönlichen Referenten des Kronprinzen.

Worüber unterhält man sich mit solch einem Mann?

Darüber, wie Norwegen in Deutschland wahrgenommen wird, und über die parlamentarische Monarchie Norwegens und unsere Demokratie in Deutschland. Außerdem ging es um die Balance von Entscheidungskraft und Bürgerbeteiligung bei politischen Prozessen.

Die Zossener Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP/r.) bei der Podiumsdiskussion „Wehrhafte Demokratie“ an der Uni Oslo Quelle: Bundespresseamt

Haben Sie konkrete Beispiele aus Zossen genannt?

Na klar, unsere Region ist doch exemplarisch. Zum Beispiel versteht kein Mensch, dass ein Flughafenbau 20 Jahre dauert oder der Bahnausbau in unserer Stadt acht Jahre. Sowas muss schneller möglich sein.

Sie waren beim Gedenken an das Attentat auf der Insel Utøya mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und der Kranzniederlegung dabei – wie geht es den Menschen dort zehn Jahre nach dem Massaker?

Das war sehr emotional. Warum mussten dort 69 Kinder sterben? Alles ist zeitlich aufgelistet, vom Angriff im Regierungsviertel über die Hilflosigkeit der Polizei bis zu den letzten Nachrichten von Eltern und Kindern, unbeschreiblich. Aber ich bin auch erstaunt, wie heute zwischen den Toten wieder Leben einkehrt, wie es die Norweger schaffen, aus dieser Tragödie gestärkt hervor zu gehen.

Was nehmen Sie vom Besuch in der Handelskammer oder der Podiumsdiskussion „Wehrhafte Demokratie - Perspektiven aus Norwegen und Deutschland“ an der Uni Oslo mit?

In den Gesprächsrunden waren sich alle einig: Differenzen dürfen nicht verschwiegen werden. Unsere Demokratie hält unterschiedliche Meinungen aus. Schweigen dagegen führt zu Demokratieverlust. Unsere Sprache sowie Bildung sind die Schlüssel einer Demokratie.

Von Jutta Abromeit