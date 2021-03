Zossen

Wie das aktuelle Stühlerücken in der Stadtverordnetenversammlung von Zossen endet, ist derzeit offen. Fest steht im Moment nur: Die bisher vierköpfige CDU-Fraktion ist aufgelöst, ihre Mitglieder orientieren sich neu. Bisher stellten die Christdemokraten mit Hermann Kühnapfel den Vorsitzenden der Stadtverordneten und den Finanzausschuss-Vorsitzenden.

Die CDU-Stadtverordneten Thomas Blanke (stellvertretender Vorsitzender der Ausschüsse Recht, Sicherheit und Ordnung sowie Kultur, Tourismus, Umwelt und Energie) und Rainer Zurawski traten aus der CDU-Fraktion aus, bleiben aber Mitglieder im CDU-Stadtverband. Blanke orientiere sich „zur offenen Liste Plan B“, wie er der MAZ gegenüber erklärte. Die Wählergemeinschaft ist mit sechs Mandaten bisher größte Fraktion in Zossen. Zurawski wird nach jetzigem Stand fraktionsloser Stadtverordneter.

Fraktion Plan B nun mit acht Sitzen

Das deckt sich mit Informationen von Plan B. Die Gruppe gab am Mittwoch bekannt, dass Blanke zu ihrer Fraktion wechsele, ebenso der für die Vereinigung unabhängiger Bürger (VUB) angetretene und bisher fraktionslose Stadtverordnete Detlef Klucke. Damit würde sich die bisherige Fraktion Plan B auf acht Sitze vergrößern.

Fraktionschef Matthias Wilke teilt mit, die beiden neuen Fraktionsmitglieder seien inzwischen aufgenommen. Im Schreiben an den Vorsitzenden Kühnapfel beantragt Plan B die sofortige Umbesetzung der Ausschüsse. Das sei ohne einen Beschluss der Stadtverordneten möglich, man bitte um die Zurverfügungstellung der Unterlagen für die neuen Mitglieder, so Wilke.

Kurz darauf erfuhr die MAZ, dass es Reaktionen darauf und weitere Fraktionsumbildungen gibt. Dies bestätigt Rolf Freiherr von Lützow (VUB), Vorsitzender der bisher vierköpfigen Fraktion VUB/WK. Von Lützow sagte der MAZ: „Die beiden CDU-Mitglieder Hermann Kühnapfel und Sven Reimer sind aufgenommen, ebenso haben wir uns mit der bisher dreiköpfigen Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zusammengeschlossen.“ Wie die Funktionen in diesem Gremium mit nun neun Stadtverordneten verteilt würden, werde in den kommenden Tagen besprochen, so Von Lützow.

Politische Interessierte erwarten Information zur heute für 18.30 Uhr im Bürgerhaus Wünsdorf angekündigten Sitzung des Finanzausschusses.

Von Jutta Abromeit