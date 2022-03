Zossen

Es ist gut, dass Menschen unterschiedliche Geschmäcker haben. Das findet zumindest Andreas Speer, denn so kann er selbst laufend neue Eissorten entdecken. Seit 2019 führt der 59-jährige Rheinland-Pfälzer das Café Eiszeit in Zossen. „Wenn es endlich wärmer wird, wollen die Leute wieder rausgehen und sich ein Eis holen“, freut sich der Caféinhaber.

Durch 25 bis 30 Sorten kann man sich im Café Eiszeit durchprobieren. Neben den Klassikern, wie etwa Schoko und Erdbeere, gibt es auch experimentelle Sorten. „Rosmarin-Schmand-Honig und gesalztes Karamell sind von der Karte nicht mehr wegzudenken“, berichtet Speer. Auch das Orangeneis habe der Zitrone längst den Rang abgelaufen. Kinder erfreuen sich an der Geschmacksrichtung Azzurro – ein süßes Kaugummi-Eis.

Dass Eisliebhaber Andreas Speer mit seiner Frau Liane in Zossen gelandet ist, ist einem Zufall geschuldet. 15 Jahre lang betrieb das Ehepaar ein Café in Speers Heimat in Kaiserslautern. Dort boten sie neben süßen Speisen auch herzhafte Gerichte an, beherbergten einen Biergarten mit rund 100 Plätzen. Ein Ausflugsort für viele Rad- und Motorradfahrer. „Das Café ist irgendwann so groß geworden, dass wir es als Familie nicht mehr geschafft haben“, berichtet Speer.

Das Café Eiszeit bezieht seine Sortenvielfalt von dem familiengeführten Eislieferanten Bruno Gelato. Quelle: Franziska von Werder

Die Personalsuche gestaltete sich schwierig, die Kinder wollten das Café nicht übernehmen - also schaute sich das Ehepaar nach etwas kleinerem um. Kurz entschlossen übernahm Speer das Café Eiszeit in Zossen. Auf der Speisekarte: Neben dem Frühstücksangebot hauptsächlich Süßes. Speer backt üppige Torten, die oft für Feiern vorbestellt werden.

Rheinland-Pfälzer macht Hobby zum Beruf

Gelernt hat der Cafébesitzer eigentlich im Bereich Metallbau „Als wir das Café in der Pfalz aufgemacht haben, sollte das eigentlich nur ein Hobby werden“, erinnert er sich zurück. Damals war er Ausbildungsleiter und vermisste es, dass es in seiner Gegend keinen Kuchen gab: „Ich esse einfach für mein Leben gerne Süßes“, gibt der Wahl-Brandenburger lachend zu.

Auch Kunden aus Berlin besuchen das Café Eiszeit in Zossen

Das Tortenbacken lernte Speer von Konditormeistern, mit denen er zusammenarbeitete. „Ich habe mir die Tricks und Kniffe der Meister auf diesem Gebiet schnell angeeignet“, erzählt er. Das freut auch die Zossener: „Wir haben uns hier eine ganz gute Stammkundschaft aufbauen können“, erzählt Speer.

Ein Mann komme für den Tortengenuss sogar regelmäßig aus Berlin angefahren. „Ich vermute dort bekommt man für den Preis nicht dieselbe Qualität“, glaubt Speer. Es ist ihm wichtig, dass alles frisch und mit Liebe zubereitet wird. Gleichzeitig versucht er den Preis unten zu halten, was nicht immer einfach sei.

Liane (61) und Andreas Speer (59) haben etwas übrig für süße Speisen. 2019 eröffneten sie das Café Eiszeit in der Zossener Innenstadt. Quelle: Franziska von Werder

Auch wenn es mal hektisch wird, liebt Speer seine Arbeit im Café: „Wenn es mir keine Freude machen würde, würde ich wieder in meinen alten Beruf zurückkehren.“ Vor ein paar Jahren tat er das tatsächlich: „Als mein eines Kind keine Arbeit gefunden hat, habe ich ihr das Café übergeben und mir dafür einen anderen Job gesucht.“

Heute ist Speer glücklich, dass er das Café Eiszeit in Zossen führt und dabei von seiner Frau unterstützt wird. Es hat ganzjährig geöffnet, besonders freut sich Speer auf die Sommermonate: „So richtig los geht es aber schon Mitte März mit dem Eisverkauf.“

Ein echter Renner: Rosmarin-Schmand-Honig kommt sogar bei den kleinen Gästen gut an. Quelle: Franziska von Werder

Dann bildet sich eine Schlange vor dem Laden oder die Kunden sitzen im hinteren Terrassenbereich bei einem Eisbecher. Und Andreas Speer darf wieder mit neuen Eissorten experimentieren: „Letzte Saison hatten wir „Rose“ im Sortiment.“ Diese Sorte sei aber gar nicht gut gelaufen: Roch zwar blumig, aber fade im Geschmack. Für den Caféinhaber darf es dann doch lieber ein klassisches Stracciatella-Eis sein.

Von Franziska von Werder