Zossen

Kürzlich erklärte die Zossenerin Sonja Brentjes vor Stadtverordneten und Dutzenden Gästen, sie wende sich von Bürgermeisterin Wiebke Sahin-Schwarzweller (FDP) und dem Projekt Zukunft Zossen ab, sie engagiere sich in der Stadt nicht mehr ehrenamtlich. Im MAZ-Interview spricht die 70-Jährige über Hintergründe.

Frau Brentjes – die Zossener kennen Sie aus der Flüchtlingshilfe, als Gründerin der Initiative Demokratie und Menschlichkeit, als Betreiberin der Internetseite „Hallo Zossen“ und Konzeptschreiberin des Modellprojekts Meine Stadt der Zukunft. Doch zuerst bitte ein paar wichtige Stationen Ihres Berufslebens.

Sonja Brentjes: Ich bin Wissenschaftshistorikerin, hatte eine Professur an der Aga-Khan-Universität Karatschi in Pakistan und arbeitete bis 2007 an einem ihrer Institute in London.

Warum „hatte“ – gibt man den Titel Professor ab?

Das hängt von Landesgesetzen und Auflösungsverträgen ab. Hier in Deutschland gilt er lebenslänglich, mein Auflösungsvertrag erkennt meinen Titel hier also an.

Warum wurden Sie entlassen?

Öffentlich hieß es, ich hätte im Unterricht unerlaubt ein Bild aus dem Jahr 1627 von der Heiligen Familie des Propheten Mohammed gezeigt.

Und was sehen Sie als wahren Grund?

Ich bestand auf dem Recht der akademischen Freiheit, das passte meinen Vorgesetzten nicht.

Wie ging es nach London weiter?

Bis 2012 arbeitete ich in Spanien in einem Forschungsprogramm an der Universität Sevilla, anschließend bis 2019 am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin.

Was war Inhalt Ihrer Arbeit?

Zum einen habe ich Datenbanken erstellt zu bildlichen Darstellungen, wie sich der Mensch den Himmel vorstellt und wie man davon zu wissenschaftlichen Kenntnissen über das kommt, was über unseren Köpfen ist. Und zum anderen: Wie konnte man Wissenschaften wie Mathematik, Astronomie, Philosophie und Medizin an islamischen Schulen erlernen.

Darüber schrieben Sie ein Buch, das sogar ausgezeichnet wurde – womit?

Ja, in diesem Jahr. Mit dem Kenneth-O’-May-Preis, den die Internationale Kommission zur Geschichte der Mathematik alle vier Jahre vergibt.

Sonja Brentjes lebt seit 2012 in Zossen

Seit wann leben Sie in Zossen?

Seit 2012. Meine Tochter Rana und ich haben drei Hunde und zwei Katzen. Dafür gab es in Berlin keinen bezahlbaren Wohnraum.

2015 waren Sie in Zossen Mitglied der Flüchtlingshilfe, dann gründeten das Netzwerk Demokratie und Menschlichkeit mit?

Richtig, eine Weile war ich eine Sprecherin der Flüchtlingshilfe. Aber als Bürgermeisterin Michaela Schreiber verlangte, dass ich für sie arbeite oder gar nicht, habe ich das abgelehnt.

Und haben deshalb ab 2019 Wahlkampf für ihre Nachfolgerin gemacht?

Ja. Wir alle im Netzwerk wollten versuchen, dass in der Stadt ein anderer Umgang herrscht, dass man sich zuhört und akzeptiert.

Sonja Brentjes gründete Plattform Hallo Zossen

Und nun endet Ihr Verhältnis zur Nachfolgerin auch mit einem Zerwürfnis?

Leider. Ich habe mich sehr oft und deutlich für sie öffentlich eingesetzt, etwa mit Gründung der Internet-Plattform Hallo Zossen und meinen Berichten dort aus öffentlichen Sitzungen. Ich fand einfach, das Schreien und Toben auf offener Bühne seit Dezember 2019 war unerträglich. Das musste aufhören. Ich bin wahrlich kein Held, aber so dürfen Kommunalpolitiker nicht miteinander umgehen.

In Social-Media-Kanälen wird Hallo Zossen ja sehr kontrovers diskutiert; stört Sie das?

Gegen Kontroversen und sachlichen Disput habe ich wahrlich nichts. Aber da geht’s zum Teil schlimmer als in der Realität zu. Einerseits lachen oder schmunzeln die Leute. Andererseits gibt es Beschimpfungen, sogar Bedrohungen und Versuche, mit einstweiligen Verfügungen Beiträge zu löschen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tragen Sie zurzeit noch juristischen Streit gegen Stadtverordnete aus?

Ja, vor dem Verwaltungsgericht Potsdam läuft meine Feststellungsklage von 2020 gegen eine Unterlassungsforderung der ehemaligen Vorsitzenden der AfD-Fraktion.

Worum geht es da?

Um Querelen zur Haushaltskontrolle 2019. Wegen dieses Streits hatte das Netzwerk Demokratie und Menschlichkeit mit seinen Partnern aus der Corona-Hilfe übrigens beschlossen, den Verein gleichen Namens zu gründen, um positive Projekte in die Stadt zu holen.

Sonja Brentjes: Idee für Bewerbung zu „Meine Stadt der Zukunft“ kam von Bürgermeisterin Sahin-Schwarzweller

Das war der Schritt zur Bewerbung für „Meine Stadt der Zukunft“?

Nein, das war ausschließlich eine Idee der jetzigen Bürgermeisterin. Wir hatten 2020 über das Bundesprogramm „Demokratie leben“ 20.000 Euro für kleine Projekte in Zossen bekommen.

Wofür nutzte der Verein dieses Geld?

Wir haben öffentlich ausgeschrieben, dass wir Themenvorschläge und Empfänger suchen.

Was kam raus?

15 richtig schöne Vorhaben von Kita-Projekten bis Ortsteil-Ideen. So haben die Kitas „Bummi“ und Schöneiche sich für „Kein Müll im Wald“ engagiert oder die Stadtbibliothek stellte das „Bilderbuchkino Demokratie“ für eine Klasse der Goetheschule auf die Beine.

Brentjes: Sehe es als Fehler an, Konzept für „Zukunft Zossen“ geschrieben zu haben

Wie kam es zum Streit mit der neuen Bürgermeisterin?

Im Nachhinein sehe ich es als Fehler, für das Projekt Zukunft Zossen den größten Teil des Förderantrag-Konzepts geschrieben zu haben.

Wieso das?

Dieses Vorhaben ist für eine Kleinstadt wie Zossen zu groß und zu komplex. Die jetzige Verwaltung hat nie verstanden, dass es nicht um ein Ehrenamt-Projekt geht. Das Ehrenamt kann sich intensiv engagieren, aber Verantwortung und Leitung muss die Stadt haben, sonst hätte das Ministerium doch das Geld als Modellkommune gar nicht gegeben.

Das klingt, als sähen Sie schwarz für Zukunft Zossen?

Zumindest bin ich sehr skeptisch. So wird das Hauptziel des Ministeriums – eine offene Diskussion über die Zukunft der Stadt mit Zossener Menschen und Unternehmen – nicht erreicht.

Was wäre Ihre Lösung?

Offen und ehrlich Kassensturz machen und das jetzige Programm radikal ändern.

Und daran beteiligen Sie sich nicht mehr?

Ich habe das Mögliche versucht.

Und nun?

Nach wie vor würde ich über das Projekt gern mit dem Referatsleiter im Ministerium sprechen. Doch das wird vom Rathaus unterbunden, statt uns Ehrenamtler einzubeziehen. Wenn Zukunft Zossen Erfolg haben soll, hier meine öffentliche Bitte: Hören Sie uns an und machen Sie ernst mit Bürgerbeteiligung.

Von Jutta Abromeit