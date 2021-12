Zossen

Wie in vielen Städten und Gemeinden Brandenburgs hat die AfD auch in Zossen am Mittwochabend zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Gegen die Impfpflicht“ aufgerufen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Veranstaltungen blieb es Polizeiangaben zufolge aber friedlich. Rund 130 Teilnehmer sollen dabei dem Aufruf der AfD gefolgt sein.

Wie die Polizei auf Anfrage weiter mitteilte, habe sie „einen der Lage angepassten Polizeieinsatz“ durchgeführt, über deren Umfang sie aus einsatztaktischen Gründen keine weiteren Informationen geben wollte. Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten habe es aber weder vor noch während oder nach der Veranstaltung gegeben. Als Sprecherin hatte die AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin zu den Veranstaltungsteilnehmern gesprochen.

Gebete für Corona-Opfer

Parallel zur AfD-Demonstration gegen die Impfpflicht hatten sich etwa 30 bis 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Zossener Dreifaltigkeitskirche zu einem Gebet für die Corona-Opfer im Landkreis Teltow-Fläming eingefunden. Dabei hatten die Zossener Bürger Gelegenheit, sich auch während des Gottesdienstes zur Corona-Pandemie und den unmittelbar spürbaren Folgen zu äußern. Am Ende des Gottesdienstes läuteten die Glocken der Dreifaltigkeitskirche – für jeden Corona-Toten im Landkreis eine Sekunde lang. So kamen beinahe fünf Minuten Glockengeläut zusammen.

