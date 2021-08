Zossen

In den sozialen Medien hören Streitereien um die größte Investition der Stadt Zossen, den rund 45 Millionen Euro teuren Campus-Neubau der Geschwister-Scholl-Schule, nicht auf. Jetzt soll es wegen Personalnot Probleme mit der Mensa des seit Schuljahresstart am Montag in Betrieb gegangenen modernsten Schulbau Brandenburgs geben. Die Antwort auf eine MAZ-Frage dazu steht noch aus.

Hier im Kulturforum der Geschwister-Scholl-Gesamtschule Dabendorf mit Mensa und Café wird gekocht, gegessen, gefeiert oder getagt. Quelle: Jutta Abromeit

Andrea Hollstein, Landratskandikdatin für BVBB/Freie Wähler und unter Ex-Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) Kämmerin der Stadt Zossen, findet es „schamlos, unangemessen und unwürdig“, wenn nun Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke) und Bürgermeisterin Wiebke Schwarzweller (FDP) „die Schleifchen durchschneiden“, schreibt sie der MAZ. Und auf Facebook äußerst sie: „Erstere hat alles unternommen, um die Schule zu verhindern.“ Und Letztere habe sie für „nicht notwendig, überdimensioniert und entbehrlich deklariert“, so Hollstein an die MAZ; die jetzige Bürgermeisterin „profitiert allein von der Arbeit von Michaela Schreiber und ZWG-Geschäftsführer Thomas Kosicki.“ Zudem sei die zu enge Bus-Zufahrt zur Schule, die die Rathauschefin hätte bauen müssen, nicht fertig, meint Hollstein.

Die Wählergruppe Plan B reagiert mit „Wieso fällt uns hier die Redewendung ,den Bock zum Gärtner machen’ ein? Aber egal, Hauptsache die neue Schule, für die wir so lange gekämpft haben, obwohl uns von allen Seiten immer wieder neue Steine in den Weg gelegt wurden, wird endlich eröffnet.“

Feier für Bauleute

Den Start des neuen Schulcampus’ Dabendorf feierten am Donnerstag mit Baubeteiligten ihre Eröffnung. Dazu gehörten Mitarbeiter der eigens für dieses Hightech-Haus gegründeten Schulbau Dabendorf GmbH, der kommunalen Zossener Wohnungsbau Gesellschaft ZWG, der Hemsö Projektgesellschaft und beauftragte Baufirmen.

Die offizielle Eröffnung folgt am Samstag mit einem Tag der offenen Tür ab 11 Uhr und dem feierlichen Start um 12 Uhr. Dazu eingeladen worden sei auch Amtsvorgängerin Schreiber, sagt Stadtsprecher Michael Roch auf MAZ-Nachfrage, „bisher hat sie aber noch nicht zugesagt“.

Von Jutta Abromeit