Zossen

Die Projektgruppe Zukunft Zossen lädt für den 11. September zu einem großen Produkttest auf den Campus der neuen Gesamtschule nach Dabendorf ein: Von 10 bis 16 Uhr geht es die Mobilität der Zukunft, kündigt die Stadt an. Das Motto dieses Events: „Teste die Mobilität von Morgen!“

Vorgestellt: intelligente Lösungen zu künftigem Verkehr

An diesem Tag zeigen namhafte Auto- und Mobilitätshersteller Elektroautos, E-Scooter und E-Bikes. Darüber hinaus gebe es ein „Vorort-Fahrrad-Safe-System“ zu sehen. Dabei informiert ein Anbieter zum Stand und zu den Herausforderungen der elektrischen Ladelogistik, „und es werden viele weitere intelligente Lösungen für die Mobilität von morgen zu bestaunen sein“, sagt Stadtsprecher Michael Roch.

Den Organisatoren der Veranstaltung sei es wichtig gewesen, dass Besucher so viele der gezeigten Produkte wie möglich auch selbst testen können, so Roch weiter. Deshalb werden an diesem Tag mehrere Elektroautos, aber auch E-Bikes und E-Scooter für eine Probefahrt bereit stehen.

Während der Veranstaltung sollen Besucher des Weiteren die Möglichkeit haben, an verschiedenen Vorträgen teilzunehmen. So werde die Deutsche Bahn AG über ihre generellen Elektromobilitätskonzepte informieren „und die Möglichkeiten der elektrischen Fortbewegung im Zusammenhang mit den geplanten Bahnquerungen in Zossen vorstellen“, so Roch.

Hier auf dem Campus-Gelände mit eigener Bushaltestelle und großem Parkplatz ist genug Raum für Events wie jetzt das erste zur E-Mobilität. Quelle: Jutta Abromeit

Und er verspricht: „Am Rande der Veranstaltung gibt es natürlich die üblichen Leckereien und Getränke für hungrige und durstige Besucher des Produkttestes.“ Den Kindern stehe ein Spielmobil zur Verfügung und es werde eine „Bobby-Car-Olympiade“ geben.

Unter dem Projekt „Zukunft Zossen“ fließen in den kommenden zwei Jahren bis zu 100.000 Euro in die Entwicklung der Stadt. Zossen hatte sich im Februar 2021 mit dem Modellvorhaben bei der Landesinitiative „Meine Stadt der Zukunft“ beworben und war erfolgreich. Die Stadt will die Zukunftsthemen „Moderne Quartiere“ und „Lokale Mobilität“ sowie beim Querschnittsthema „Gemeinwohl“ eine Mobilitätsstrategie erarbeiten und umsetzen.

Der Produkttest am 11. September auf dem Gelände der neuen Gesamtschule in Dabendorf findet innerhalb des „Zukunft Zossen“-Projektthemas „Lokale Mobilität“ statt. In diesem Projektteil soll es neben der Vorstellung moderner Elektromobilität auch um das Thema „Rufbus“ als alternative Verkehrsmöglichkeit gehen. „Und es wird eine Mobilitätsstrategie 2030 für die Stadt Zossen erarbeitet“, so der Stadtsprecher.

„Zukunft Zossen“ mit hoher Förderung

Automobilkaufmann Ronald Weiß ist der Kopf dieses Modellprojekts. Er hatte das Konzept „Zukunft Zossen“ mit einer Reihe von Projekten wie Effizienzhaus mit E-Mobilität, einem Förderantrag für Künstliche Intelligenz, Zukunftsspiele für Kitas oder einem Bilderbuchkino Zukunft im Frühjahr den Stadtverordneten vorgestellt. Und er überraschte die gewählten Volksvertreter mit der Nachricht: „Wir konnten für unser komplett ehrenamtliches Projekt eine Förderung von 86.000 Euro ergattern.“ Inzwischen arbeiten mehrere Gruppen an den verschiedenen Themen, der Mobilitätstag am 11. September ist eines der ersten Ergebnisse.

