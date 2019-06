Zossen Zossen - Feuerwehr Zossen feiert 135-jähriges Bestehen Die Feuerwehr Zossen hat am Sonnabend ihr 135-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einem Fire-Tag präsentierte sich die Feuerwache Zossen an der Fischerstraße sowie das Polizeirevier und der Rettungsdienst den Besuchern. Seit 2009 besteht nämlich eine Einsatzpartnerschaft von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Viele Besucher des Zossener Fire-Tages verfolgten am Sonnabendnachmittag auf dem Parkplatz C an der Fischerstraße, wie ein Wasserwerfer der Polizei Brandenburg funktioniert. Quelle: Andrea von Fournier